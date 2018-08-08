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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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08.08.2018 - 05:59, Son Güncelleme:

İstihbarat baskınını kimin yönettiği ortaya çıktı! 'Böcekçi Sedat'la kaldık'

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İstihbarat baskınını kimin yönettiği ortaya çıktı! 'Böcekçi Sedat'la kaldık'

15 Temmuz’da Emniyet İstihbarat Daire Başkanlığı’ndaki olaylarla ilgili iddianamede, binayı işgal eden FETÖ’cü polisleri cuntacı Mehmet Partigöç’ün yönettiği tespiti yapıldı

15 Temmuz darbe girişimi gecesi Emniyet Genel Müdürlüğü(EGM) İstihbarat Daire Başkanlığı'nı ele geçirmeye giden FETÖ'cü polis amirlerinin, Genelkurmay Başkanlığı'nda ilişki kuracakları ismin Genelkurmay Personel Plan Yönetim Daire Başkanı Tuğgeneral Mehmet Partigöç olduğu tespit edildi. İddiaya göre; darbe girişiminin yönetici kadrosu olan 'Yurtta Sulh Konseyi'nin en önemli üyelerinden olan Partigöç, o gece Genelkurmay Karargahı'nda darbeyi yönetti. Eski daire çalışanı 36 kişi hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca düzenlenen iddianamede o gece EGM İstihbarat Daire Başkanlığı'nda yakalanan eski EGM İstihbarat Daire Başkan Yardımcısı Gürsel Aktepe'nin tabletinden detaylar yer alıyor. Buna göre; Aktepe'nin FETÖ'nün şifreli mesajlaşma programları çıkan tabletine, o gece 23.09'da eski İstihbarat Daire Başkan Yardımcısı Timur Tecer tarafından "General Mehmet Partigöç tel 530 ... ...." şeklinde mesaj atıldı. Aktepe'ye ait Dell Venue 7 marka tablette FETÖ üyelerinin gizlice haberleştiği Eagle, Tango, Cryptnote, ByLock, Kakao Talk programlarına ulaşıldı. Eagle kayıtlarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın özellikle uluslararası kamuoyunda hedef alınmasının istendiği belirlendi. Tanık Fatih Çiçek de 15 Temmuz gecesi gözaltına aldıkları Gürsel Aktepe, Lokman Kırcılı ve Zeki Taşkın'ın üzerlerinden çıkan tabletleri muhafaza altına aldıklarını söyledi.

'BÖCEKÇİ SEDAT'LA KALDIK' İDDIANAMADE

Gürsel Aktepe'nin polise verdiği ifadelerden alıntılar da var. İşte Aktepe'nin itirafları;

Tecer, Tango'dan darbeye destek verilmesi ve "General Mehmet" ile irtibata geçilmesi mesajı attı. Mayıs 2015'te hakkımda yakalama kararı çıkarıldı. Bu süreçte Lokman Kırcılı ile birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Başbakanlığı sırasında çalışma ofislerine "böcek" olarak adlandırılan dinleme cihazlarının konulmasına ilişkin davada tutuklu yargılanan ve Sincan Cezaevi'nde bulunan Sedat Zavar'ın ailesinin görüş günlerinde kullanmak için kiraladıkları Eryaman'daki evde kaldık.
2009'da Lokman Kırcılı, Bülent Demirel, Yunus Yazar ile birlikte Pensilvanya'da Gülen'in yanında 2 gün kaldık. Meslekten atıldıktan sonra her ay Samanyolu Koleji öğretmeni Zübeyir kod isimli kişi tarafından bana 4 bin 500 TL ödeme yapıldı.

Kemalettin Özdemir, 2006 ve 2007'de emniyete bakan kısmın sorumluluğundan ayrıldı. Yerine Kozanlı Ömer lakaplı Osman Hilmi Özdil geldi. Kemalettin Özemir ile görüştüğümde bana "Herkesi kendimize düşman yapmayalım" dedi.

Özdemir, ayrıldıktan sonra onunla hareket etmeye başlayan Sabri Dilmaç, Fikret Salmaner ve Hanifi Avcı da ayrıldı. (SABAH)

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