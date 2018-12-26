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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Turan YILMAZ- Gizem KARAKIŞ/ANKARA
26.12.2018 - 08:30, Son Güncelleme:

'İstifasına gerek yok'

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'İstifasına gerek yok'

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, grup toplantısının ardından gazetecilerin, Meclis Başkanı Binali Yıldırım’ın İstanbul Belediye Başkanlığı adaylığı için istifa edip etmeyeceği sorusu üzerine, “Meclis Başkanımızın adaylığı noktasında istifa nereden çıktı? İstifaya gerek yok. Milletvekilliği süreci belediye başkanı seçilinceye kadar aynen devam eder, Meclis Başkanlığı’nda da durum aynıdır” dedi.

Erdoğan, partisinin dünkü Meclis grup toplantısında ise şu mesajları verdi:

‘YENİLİR YUTULUR DEĞİL’

“Gerek komisyonlardaki gerekse Genel Kurul’daki bütçe görüşmelerinde şu hakikati bir kez daha görme imkânı elde ettik. Meclis’teki anamuhalefet koltuğu münhal (boş) durumdadır. Bunların o edep, adaptan yoksun, kavgacı ruhuyla muhalefet olmaz. Cumhurbaşkanı’ndan başbakanına, bakanlarımıza kadar kullandıkları ifadeler gerçekten yenilir yutulur değil. Aynı ifadelerle bunlara cevap vermek zaten bizim haddimize değil. Türkiye’nin son 16 yılda mesafe alamadığı, üstesinden bir türlü gelemediği en büyük sorunu nedir biliyor musunuz? İşini doğru düzgün yapan bir anamuhalefet partisine sahip olamamaktır.

‘MÜJDELER VEREBİLİRİZ’

Biz bölücü örgütün Meclis’teki taşeronlarının asıl karın ağrılarının farkındayız. Bunun için de onların söylediklerini, hakaretlerini, çirkefliklerini nazarı dikkate almıyoruz. Onların Kandil’deki terör baronlarından icazet almadan bir kelime dahi edemediklerini, edemeyeceklerini gayet iyi biliyoruz. Şu anda açıklamıyorum ama bugün yarın sizlere bu konuda da gayet önemli müjdeler verebiliriz. Onlardan demokrasimiz adına da bir katkı beklemiyoruz. Bizim asıl merak ettiğimiz, CHP’nin rahatsızlığıdır. Neden CHP sözcüleri bölücü örgütün uzantılarıyla aynı argümanları, aynı dili kullanarak bütçeye saldırıyor. Anlaşılan CHP’liler seçim ittifakı kurarak Meclis’e taşıdıkları bölücü örgütün uzantılarıyla teşrikimesai yapa yapa giderek onlara benzemeye başladı. 24 Haziran seçimleri için kurulan ve 31 Mart seçimlerinde iyice pekişen ittifak CHP’lilerin kimyasını iyice bozmaya başladı.

‘YÜZLEŞME İHTİYACI VAR’

CHP, 15 Temmuz ihaneti sırasında sergilediği gayrimilli tavırla halen yüzleşmemiştir. O gece darbeci alçaklarla anlaşıp tankların açtığı yoldan Bakırköy’e kaçan genel başkanlarının korkaklığıyla yüzleşmemiştir. Şimdi kendi adamları onunla ilgili neler söylüyor. Silkeliyorlar, indirip kaldırıyorlar. Daha öncesinde ise 17-25 Aralık girişimindeki FETÖ’ye destek veren politikalarıyla yüzleşmemiştir. Çukur eylemleri sırasında bölücü örgütün şehirdeki uzantılarına canlı kalkan olan tavırlarıyla yüzleşmemiştir. Gezi olayları esnasında duvarlara ne yazdıklarını hatırlıyorsunuz değil mi? ‘Zulüm 1453’te başladı.’ Bunu yazan vatan, millet düşmanlarına destekle yüzleşmemiştir. Bu yazılar bunların belediyelerinin olduğu yerde duvarlara yazılmıştır. Yazıklar olsun. 27 Nisan e-muhtırasında darbeye çanak tutan eylemleriyle, 367 krizi sırasında milli iradeyi hiçe sayan politikalarıyla, Cumhuriyet mitinglerindeki darbe çığırtkanlıklarıyla yüzleşmemiştir. CHP, merhum Menderes’e yaptıkları zulümle, 1960 ihtilalindeki darbeseverliğiyle, merhum Özal’a attıkları iftiralarla henüz yüzleşmemiştir. CHP’nin gerçek anlamlanda bir özeleştiriye, kendi geçmişiyle yapacağı samimi yüzleşmeye ihtiyacı olduğu çok açıktır.” 

29 ARALIK’TA AÇIKLANACAK 

CUMHURBAŞKANI Erdoğan, grup toplantısının ardından gazetecilerin, Meclis Başkanı Binali Yıldırım’ın İstanbul Belediye Başkanlığı adaylığı için istifa edip edilmeyeceği sorusuna şu yanıtı verdi: “Meclis Başkanımızın adaylığı noktasında istifa nereden çıktı? İstifaya gerek yok. Milletvekilliği süreci belediye başkanı seçilinceye kadar aynen devam eder, Meclis Başkanlığı’nda da durum aynıdır. Eğer seçilirse seçildiği zaman istifasını verebilir, ondan önce istifaya gerek yok. Parlamento ise şu anda nasıl başkan yardımcısı vasıtası ile yardımcıları vasıtası ile yürütülüyorsa aynı şekilde yürütülür.” İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayının 29 Aralık’ta açıklanacağını belirten Erdoğan, “Size bu müjdeyi vermiş olayım” diyen Erdoğan, cumhur ittifakında işbirliği yapılacak illerin de büyük oranda netleştiğini söyledi.

‘BEN BİLE TV’DEN TAKİP EDİYORUM’

Erdoğan, grup toplantısındaki ‘Önemli müjdeler verebiliriz’ sözleri anımsatılarak, bunun sürpriz bir operasyon olup olmayacağı sorusuna karşılık da şöyle konuştu: “Ben ne diyorum? ‘Bir gece ansızın gelebiliriz’ diyorum. Bu ne demek? Sürpriz değil mi? Bu bağıra çağıra olmaz ki. ‘Yarın geliyoruz, hazırlanın’ denir mi? Terörle mücadelede her an, her zaman ama sürpriz olarak bunlar yapılır. Televizyonlarda izlerken ben bile oradan takip ediyorum. Maşallah şu anda istihbarat teşkilatlarımız koordinatları vermiş ve askerimiz de jetlerle oraları bombalamışlar. İşte son dönemde olanları görüyorsunuz. Bunlar bizim iftihar vesilemiz. İstihbarat bu noktada Silahlı Kuvvetlerimiz nasıl çalışıyorlar... İHA’larımız, SİHA’larımız nasıl çalışıyor? Bunların hepsi ortada. Terörle bu mücadelemizi kararlı şekilde sürdüreceğiz. Bundan taviz yok.”

‘ÖNCE TAZMİNAT SONRA CEZA’

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, bütçe görüşmelerine damgasını vuran CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’in Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile tartışmasına yargıyı işaret ederek sert tepki gösterdi: “Milli Savunma Bakanımıza yapılan hakaretler yenilir yutulur hakaretler değildir. Bu edep yoksunu kişilerden ne yazık ki anamuhalefetin orada genel başkan yardımcısı var veya sıfatı nedir onu da doğru dürüst bilmiyorum, bilmeme de gerek yok zaten, bu adamlarla anamuhalefet politika yapıyor. Varamazsınız bir yere. Tüm enerjisini, mesaisini ve eline geçen her fırsatı; şiddeti, sokak terörünü ve bölücü yandaşlarını aklamak için kullanan ana muhalefet partisi ülke ve demokrasinin gelişmesinin önündeki en büyük engeldir. Bunlar kalkıp da kabinemizin Milli Savunma Bakanı’na bu şekilde saldırabilme edepsizliğini yapmışlardır. Bunlara gerekli dersi tabii ki yargıda vermek durumundayız, vereceğiz de. Çünkü bunlar ancak o dilden anlarlar. Önce tazminat sonra ceza. Bu ülkede 40 yılı aşkın Silahlı Kuvvetlerimizde görev yapmış, şu anda da Milli Savunma Bakanlığı yapan, kabine mensubu arkadaşımıza bu şekilde saldırma hakkına bunlar sahip değil.”

YÜZ YÜZE GÖRÜŞECEĞİZ

CUMHURBAŞKANI Erdoğan, gazetecilerin “Koalisyon, Suriye’den ABD’yle beraber mi çekilecek yoksa ABD tek başına mı çekilmiş olacak?” sorusuna, “Amerika üzerine düşeni yaptı, açıkladı ama Fransa’da Macron’un yapmış olduğu açıklama daha farklı. Onun için biz şu anda Sayın Trump’ın yaptığı açıklamaya bakıyoruz ve onunla bu süreçteki işbirliğimizi sağlıklı şekilde devam ettiriyoruz. Bu arada, bugün yarın bir grup arkadaşımın Moskova ziyareti olacak. Moskova ziyaretindeki gelişmelere göre daha sonra benim de Sayın Putin ile bir görüşmem olacak” yanıtını verdi. Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile büyük ihtimalle yüz yüze görüşeceğini de belirtti.

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov ise konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada, Putin’in yakın zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüşmesinin planlanmadığını söyledi.

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