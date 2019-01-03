İstifanız ülke hayrına olacak
SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, AK Parti’den İstanbul büyükşehir belediye başkan adaylığı ilan edilen Binali Yıldırım’ın TBMM Başkanlığı’ndan istifa etmemesini eleştirdi.
Karamollaoğlu dün düzenlediği basın toplantısında özetle şunları söyledi: “Geldiğimiz noktada Türkiye ne yazık ki tekrar tek parti dönemine döndü. Adeta dillerine pelesenk ettikleri 1940’lı yıllara döndü. Farkına vardınız mı bilmiyorum, bizim binlerce yıllık devlet geleneğimiz, örfümüz, kültürümüz ölmüş de salasını okuyacak biri yok; kanunun yerini talimatlar, Meclis’in yerini saray, 80 milyonun iradesini bir kişi aldı. İşte bunun en somut örneği Sayın Binali Yıldırım’ın İstanbul büyükşehir belediye başkan adaylığıdır. Anayasa’nın hükmü çok açık; TBMM Başkanı üyesi bulunduğu siyasi partinin Meclis içinde veya dışındaki faaliyetlerine katılamaz. ‘Ben yaptım oldu’ zihniyetinin, milleti ve tercihlerini yok sayan bir düşüncenin vücut bulmuş halidir. Buradan Binali Yıldırım Bey’e bir dost tavsiyesinde bulunuyorum. Çevrenizdekiler sizi bu işe ikna etmiş olabilir fakat sizin istifa etmeniz ülkenin hayrına olacaktır.”
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