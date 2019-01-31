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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Nuray BABACAN / ANKARA
31.01.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

İstifanın ardından hızlı seçim takvimi

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İstifanın ardından hızlı seçim takvimi

AK Parti’nin İstanbul büyükşehir belediye başkan adayı olarak gösterdiği Binali Yıldırım’ın TBMM Başkanlığı’ndan istifa edeceğini açıklamasının ardından 19 Şubat’ta başlayan 6 günlük seçim takvimiyle yeni başkanın seçimi planlanıyor. Yıldırım’ın istifası ve istifasına ilişkin takvim, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la yapılan mini zirveden sonra kararlaştırıldı.

Yıldırım’ın istifasının ardından, AK Parti meclis yönetimi takvim hazırlayacak. Yapılan değerlendirmelere göre, Yıldırım’ın istifasını açıklamasının ardından süreç başlatılacak. İçtüzüğün gereği olarak 5 gün süreyle adaylık başvurularının alınması gerekecek. 5 günün ardından Danışma Kurulu kararıyla seçim programı yapılacak ve tüm turlar bir günde tamamlanacak.

HIZLI GÖRÜŞME

Buna göre Yıldırım’ın 18’inde istifa etmesi durumunda adaylık başvuruları 23 Şubat gece saat 24.00’e kadar sürecek. İçtüzük gereği 24’ünden itibaren 5 gün içerisinde seçim yapılması gerekecek. AK Parti, tüm turları bir günde yaparak, en geç 25-26 Şubat’ta TBMM’yi tatile sokacak. AK Parti yöneticileri, olası seçim sürecinin en fazla 6-7 gün süreceğini, bu süreçle birlikte yasama faaliyetlerinin de devam edeceğini belirtiyorlar.

ÇİFTE İSTİFA

18 Şubat’ta TBMM Başkanlığı’nı bırakacağını açıklayan Yıldırım’ın sürpriz yaparak hem TBMM Başkanlığından, hem de milletvekilliğinden istifa edebileceğini iddia edenler bulunuyor. AK Parti kulislerinde bu iddiayı öne sürenler, Yıldırım’ın İstanbul’da seçilmesi olasılığını yüksek gördüklerini, seçilememesi durumunda da Meclis’e dönerek milletvekililiği yapmayacağını, Ankara’ya dönmesi durumunda farklı bir görevde değerlendirilebileceğini ifade ediyorlar. Bu görevin de Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı olacağı iddia ediliyor.

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