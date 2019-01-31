İstifanın ardından hızlı seçim takvimi
AK Parti’nin İstanbul büyükşehir belediye başkan adayı olarak gösterdiği Binali Yıldırım’ın TBMM Başkanlığı’ndan istifa edeceğini açıklamasının ardından 19 Şubat’ta başlayan 6 günlük seçim takvimiyle yeni başkanın seçimi planlanıyor. Yıldırım’ın istifası ve istifasına ilişkin takvim, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la yapılan mini zirveden sonra kararlaştırıldı.
Yıldırım’ın istifasının ardından, AK Parti meclis yönetimi takvim hazırlayacak. Yapılan değerlendirmelere göre, Yıldırım’ın istifasını açıklamasının ardından süreç başlatılacak. İçtüzüğün gereği olarak 5 gün süreyle adaylık başvurularının alınması gerekecek. 5 günün ardından Danışma Kurulu kararıyla seçim programı yapılacak ve tüm turlar bir günde tamamlanacak.
HIZLI GÖRÜŞME
Buna göre Yıldırım’ın 18’inde istifa etmesi durumunda adaylık başvuruları 23 Şubat gece saat 24.00’e kadar sürecek. İçtüzük gereği 24’ünden itibaren 5 gün içerisinde seçim yapılması gerekecek. AK Parti, tüm turları bir günde yaparak, en geç 25-26 Şubat’ta TBMM’yi tatile sokacak. AK Parti yöneticileri, olası seçim sürecinin en fazla 6-7 gün süreceğini, bu süreçle birlikte yasama faaliyetlerinin de devam edeceğini belirtiyorlar.
ÇİFTE İSTİFA
18 Şubat’ta TBMM Başkanlığı’nı bırakacağını açıklayan Yıldırım’ın sürpriz yaparak hem TBMM Başkanlığından, hem de milletvekilliğinden istifa edebileceğini iddia edenler bulunuyor. AK Parti kulislerinde bu iddiayı öne sürenler, Yıldırım’ın İstanbul’da seçilmesi olasılığını yüksek gördüklerini, seçilememesi durumunda da Meclis’e dönerek milletvekililiği yapmayacağını, Ankara’ya dönmesi durumunda farklı bir görevde değerlendirilebileceğini ifade ediyorlar. Bu görevin de Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı olacağı iddia ediliyor.
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