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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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09.02.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

İstifalar peş peşe

Rifat Başaran
Rifat Başaran
rifatbasaran@hurriyet.com.tr
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Rifat Başaran
Rifat Başaran
rifatbasaran@hurriyet.com.tr
İstifalar peş peşe

CHP’de adayların çoğunluğunun açıklanmasıyla sular dalgalandı. Genel Sekreter Akif Hamzaçebi’nin istifasının ardından İzmir’de Seferihisar belediye başkan adayı Yelda Celiloğlu adaylıktan çekildi. İzmir’in Selçuk ilçe örgütü istifa etti, İstanbul Maltepe’den Ankara’ya yürüyüş başlatıldı. Aday belirleme yöntemiyle ilgili rahatsızlıklar olduğu dile getiriliyor.

YEREL seçimler öncesi aday belirleme yöntemi olarak örgütten gelen isimlere öncelik verileceği belirtilen CHP’de adayların açıklanmasının ardından, bildirdikleri isimleri listelerde göremeyen parti örgütlerinden istifalar gelmeye başladı. İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun istifa edip sonra vazgeçmesinden sonra ortalık durulmadı. Kaftancıoğlu’nu CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç’ın Parti Meclisi’nden istifası izledi. İstifa listesi Muğla’nın Marmaris ilçe örgütüyle başladı, Aydın Söke’de parti üyelerinin, Mardin’de il başkan yardımcısının, Nusaybin ve Dargeçit ilçe örgütlerinin, Edirne Keşan’da ilçe başkanının, Aydın Efeler’den ilçe örgütünden 19 kişinin istifasıyla sürdü. İstifa eden örgütler, adaylaşma sürecinde ‘kayırmacılık’ yapıldığını öne sürüyor. İstanbul’da son olarak mevcut belediye başkanı Ali Kılıç’ın yeniden aday yapılmasına tepki gösteren CHP Maltepe İlçe Başkanı Engin Özkan ve yönetim kurulundan 15 kişi partideki görevinden istifa etti. CHP Maltepe örgütü, “Temiz toplum, temiz siyaset” sloganıyla Ankara’ya yürüyüşe geçti. İstanbul’da daha önce Sancaktepe, Bayrampaşa, örgütlerinden istifalar olmuştu.

İZMİR DE HAREKETLİ

CHP’nin kaleleri arasında sayılan İzmir’de de sular durulmuyor. CHP’nin Seferihisar belediye başkan adayı Yelda Celiloğlu adaylıktan çekildi. Celiloğlu’nun sağlık sorunları nedeniyle adaylıktan çekilme kararı aldığı belirtildi. Ancak bu istifanın ardında farklı gerekçeler olduğu da kulislerde dillendiriliyor. Celiloğlu yerine Seferihisar İlçe Başkanı İsmail Yetişkin’in aday gösterilmesi bekleniyor. CHP İzmir Selçuk İlçe Başkanı Merve Çalışkan Yeşilyurt ile yönetim kurulu üyeleri, gençlik ve kadın kolları da görevlerinden istifa etti. İzmir’in Bayraklı ilçesinde de örgütün yapılan atamadan rahatsız olduğu belirtiliyor.

GENEL SEKRETER BİNGÖL MÜ?

Genel Sekreter Hamzaçebi’nin istifasının ardından üç numaralı koltuğa kimin oturacağı merak konusu. Hamzaçebi’nin istifasından sonra Kılıçdaroğlu ile görüşen Ankara Milletvekili Tekin Bingöl kulislerde en çok konuşulan isim oldu. İkinci senaryo ise Kılıçdaroğlu’nun genel sekreterlik için kısa bir süre içerisinde PM’den yeni bir ismi görevlendirebileceği gibi, atama yapmadan mevcut MYK üyelerinden birine imza yetkisi de verebileceği yönünde.

 

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (08.02.2019) 2
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Rifat Başaran
Rifat Başaran
rifatbasaran@hurriyet.com.tr
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