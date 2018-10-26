İstifalar için son gün 1 Aralık
RESMİ Gazete’de yayımlanan YSK kararına göre, 31 Mart 2019’da yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri’nde aday olabilmek için kamu görevlileri, 1 Aralık Cumartesi günü saat 17.00’ye kadar görevlerinden ayrılma talebinde bulunacaklar.
YSK, kararında özetle şöyle denildi: “Aday olmak isteyen hâkimler ve savcılar, yüksek yargı organları mensupları, yüksek öğretim kurumlarındaki öğretim elemanları, YÖK, RTÜK üyeleri, kamu kurumu ve kuruluşlarının memur statüsündeki görevlileri ile işçi niteliği taşımayan diğer kamu görevlileri, subay ile astsubaylar, siyasi partilerin il, ilçe yönetim kurulu başkan ve üyelerinin en geç 1 Aralık 2018 Cumartesi günü saat 17.00’ye kadar görevlerinden ayrılma isteğinde bulunmaları gerektiğine karar verildi.”
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