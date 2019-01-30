İstifa kararı hayırlı olsun
CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, TBMM Başkanı ve Ak Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım’ın dün akşam TBMM Başkanlığından istifa edeceğini açıklamasıyla ilgili şunları söyledi:
“Yasal gereğini yerine getireceğini ifade ediyor. Bugüne kadar da, ‘gerek yok’ diyordu. Milletin takdirine sunuyoruz. Gereksiz bir tartışmayı, yasayı yok sayma anlayışının tezahürünü sürdürüyordu. Bugün itibariyle doğru yolu bulmuş. Hayırlı olsun” diye konuştu.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle