İstifa eden meslek kuruluşu yöneticisi göreve dönemeyecek
Anayasa Mahkemesi (AYM), milletvekili seçimi ve yerel seçim için görevinden ayrılan meslek kuruluşu yöneticilerinin aday olamadıkları veya seçilemedikleri takdirde görevlerine dönebilmelerine imkân tanıyan kanun hükümlerini Anayasa’ya aykırı gördü iptal etti.
Kararda “İptali talep edilen kuralla getirilen farklı düzenleme, seçilme hakkı yönünden eşitlik ilkesine aykırıdır” denildi. CHP, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu’ndaki ilgili hükümlerin iptali istemiyle AYM’ye başvurmuştu. Dilekçede, Anayasa’da kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları arasında bir ayrıma gidilmeden düzenleme yapılmasına karşın iptali talep edilen kural ile bu kuruluşlardan birinin yöneticilerine göreve geri dönme imkânı tanınmasının haklı bir nedene dayanmadığı belirtildi. Düzenlemenin aynı zamanda kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının Anayasa’da güvence altına alınan özerkliklerine ölçüsüz müdahale niteliğinde olduğu gerekçesiyle Anayasa’ya aykırı olduğu savunuldu.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle