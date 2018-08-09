'İsteyen yargıya gidebilir'

YENİ ÇALIŞMA EKİBİ

“Olağanüstü kurultay talebine dönük süreç vardı, pazartesi o süreç sonuçlandı. Bugün (dün), bütün MYK üyesi arkadaşlarımız Genel Başkanımıza kendilerine gösterdiği güven nedeniyle teşekkür ettiler. Bundan sonrası Sayın Genel Başkan’ın kararına kalmış bir durumdur. Umuyorum ve tahmin ediyorum, önümüzdeki süreçte CHP’nin yeni döneminin yeni siyasetini şekillendirmek, ana hatlarını belirlemek, yönünü çizmek ve partiyi bir taraftan yerel seçimlere hazırlamak, bir taraftan da Türkiye’nin tepetaklak olmuş, siyasi ve iktisadi krizi içinde yol haritasını belirlemek için yeni çalışma ekibini en kısa zamanda Genel Başkanımız oluşturacaktır.



(Bazı delegelerin süreci yargıya taşıyabileceği iddiası) CHP yargı yolunu kapatma alışkanlığı olan bir parti değildir. Bizim kültürümüzde öyle bir şey yoktur. Yargı yoluna gitmek isteyen arkadaşlarımız gidebilir. Yargıda da hâkim karar verir. Ne karar verirse o. ‘Şeriatın kestiği parmak acımaz’ derler.



(Kılıçdaroğlu 100’e yakın yönetici değiştirdi iddiası) Sayın Genel Başkanımızın MYK değişikliği de buna örnek. Genel Başkanımızın kurultay olmadan değiştirdiği MYK sayısı şu ana kadar ikidir. Birisi 2011 seçimleri sonrası, ikincisi 2104 yerel seçimleri sonrası MYK değişikliğidir. Diğer değişiklikler kurultay sonrası oluşmuştur.



CHP’YE YAKIŞMAZ

(Muhaliflerin, ‘Yüzde 48.5’i neden görmüyorsunuz’ değerlendirmesi) Kurultay tartışmalarındaki dilin, AK Parti ve Erdoğan’la mücadelede şekillendirilen dil üzerinden tarif edilmesi doğru değildir. Bu, CHP kültürüne ve bakış açısına yakışmaz. Bu Mahir Ünal gibi AK Parti sözcülerinin CHP kurultayına burnunu sokması, dil uzatması gibi bir sonuca da zemin hazırlar. Kendi dilimizi oluşturmalıyız. Kurultay iradesinin ifade edilmiş olması bile değerli bir şeydir.”



ISRARI DOĞRU BULMUYORUZ

Tüzük kurultayı meselesi çok ilginçtir. Israrla partiyi bir kurultay tartışması ekseninde tutmanın gelecek siyaseti açısından faydası olacağına inanmıyoruz. Bunu doğru bulmuyoruz. Tüzük kurultayı toplamak isteyenlerin yine aynı şekilde tüzükte şartları vardır, o şartlar oluşursa tüzük kurultayı toplanır ama bu ‘Takım elbise istedim alamadım, şimdi gömlek istiyorum’ demeye benzer. Bunun da bir anlamı olduğunu düşünmüyoruz.



BOZDURACAK DOLAR KALMADI

Bülent Tezcan “Son bir haftadır Türk Lirası tepetaklak oldu” dedi ve şöyle devam etti: “Dolar, Euro dizginlenemez biçimde yükselirken Türk ekonomisi dibe vurmuş durumda. 16 yıldan bu yana iktidardaki AK Parti yönetimi ve Erdoğan tekrar milletin yastığının altına gözünü dikti; ‘Yastık altındaki dolarları, altınları çıkarın, bozdurun’ demeye başladı. Milletin yastık altında bozduracak doları kalmadı. Ama şu soruyu sormak gerekiyor; Man Adası’ndaki dolarları bozdurdun mu?”





CHP ÖNÜNDE KOLTUK EYLEMİ

CHP Ankara Keçiören İlçe Teşkilatı üyesi Abbas Canyurt, evinden getirdiği koltukla CHP Genel Merkezi önünde oturma eylemi başlattı. ‘Koltuk sevdasına’ dikkat çekmek istediğini kaydeden Canyurt, “Partimle ilgili herhangi bir sıkıntım yok; yöneticilerimle sıkıntım var. Ben 46 yaşına geldim. 16 yıldan beri işsizim. Özel sektörde iş buldukça çalışıyorum. Her seferinde yenilgi, her seçim gecesi ağlamak, ‘artık yeter’ diyorum. Kendimce böyle bir eylem geliştirdim. Evimde bir koltuğum vardı onu da getirdim buraya oturuyorum, aynen evimde yaptığım gibi. Koltuk rahat. Burada rahatsa içerde daha rahattır bence” dedi. Parti önünde eylem yapan diğer partililer de yarım saat arayla koltuğa oturarak, eyleme destek verdiler. / Selahattin SÖNMEZ / ANKARA



