İster oy ver ister verme mağduriyetin giderilecek

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleriİster oy ver ister verme mağduriyetin giderilecek
GeriGündem İster oy ver ister verme mağduriyetin giderilecek
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Özgür ALTUNCU / İSTANBUL
24.01.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

İster oy ver ister verme mağduriyetin giderilecek

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İster oy ver ister verme mağduriyetin giderilecek

TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul büyükşehir belediye başkan adayı Binali Yıldırım, dün Sultanbeyli’yi ziyaret etti. Öğle saatlerinde Tuzla’daki evinden çıkan Yıldırım, ilk olarak gazeteci Hadi Özışık’ın babası Seyyid Tahir Özışık’ın Ataşehir Mimar Sinan Camisi’ndeki cenaze törenine katıldı. Yıldırım’a, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da eşlik etti.

Öğleden sonra Sultanbeyli’ye geçen Yıldırım, Çeşme taksi durağına uğradı. Taksicilerin çayını içti, sorunlarını dinledi. Taksi durağından ayrılırken kalabalık içinden bir kişi Sultanbeyli Belediyesi’nin kendilerini tapu için oyaladığını belirterek “Seçmen olarak mağduriyetimizi gidereceksiniz ki sizi başımızın üzerinde taşıyalım” dedi. Yıldırım da “İster oy ver, ister verme. Mağduriyetin muhakkak giderilecek. Hesap kitap işi değil, vatandaşın mağduriyeti giderilecek” diye yanıt verdi.

GRUDA İÇİN BAŞSAĞLIĞI

Yıldırım, taksi durağının yakınında bulunan bir dönercide yemek yedi. Yıldırım’ı görmek için kapıda biriken kalabalığa ekmek arası döner dağıtıldı. Yıldırım Ayşen Gruda’nın vefat haberini gazetecilerden öğrendi ve “Allah rahmet eylesin. Değerli bir sanatçı. Yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum” diye konuştu.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Erdoğan ve Putin'den ortak tepki: Avrupa'dan BM'ye yazılan mektup bizi şaşırttı

Kızını 14 yerinden bıçaklayan babayla ilgili flaş gelişme!

Küçük çocuğa taciz iddiası ortalığı karıştırdı...

Prof. Dr. Küçükusta açıkladı! 'Evdeki terazilerinizi çöpe atın'