İster oy ver ister verme mağduriyetin giderilecek
TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul büyükşehir belediye başkan adayı Binali Yıldırım, dün Sultanbeyli’yi ziyaret etti. Öğle saatlerinde Tuzla’daki evinden çıkan Yıldırım, ilk olarak gazeteci Hadi Özışık’ın babası Seyyid Tahir Özışık’ın Ataşehir Mimar Sinan Camisi’ndeki cenaze törenine katıldı. Yıldırım’a, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da eşlik etti.
Öğleden sonra Sultanbeyli’ye geçen Yıldırım, Çeşme taksi durağına uğradı. Taksicilerin çayını içti, sorunlarını dinledi. Taksi durağından ayrılırken kalabalık içinden bir kişi Sultanbeyli Belediyesi’nin kendilerini tapu için oyaladığını belirterek “Seçmen olarak mağduriyetimizi gidereceksiniz ki sizi başımızın üzerinde taşıyalım” dedi. Yıldırım da “İster oy ver, ister verme. Mağduriyetin muhakkak giderilecek. Hesap kitap işi değil, vatandaşın mağduriyeti giderilecek” diye yanıt verdi.
GRUDA İÇİN BAŞSAĞLIĞI
Yıldırım, taksi durağının yakınında bulunan bir dönercide yemek yedi. Yıldırım’ı görmek için kapıda biriken kalabalığa ekmek arası döner dağıtıldı. Yıldırım Ayşen Gruda’nın vefat haberini gazetecilerden öğrendi ve “Allah rahmet eylesin. Değerli bir sanatçı. Yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum” diye konuştu.
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