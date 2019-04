İster aşçı ol, ister ressam... Yeter ki hayata down kat!

Fulya Tanır aslında fizik öğretmeni, şimdilerde ise özel öğrencilere eğitim veren bir kurumda eğitimci olarak görev yapıyor. Özel çocuklarla geçirdiği zaman içerisinde bu çocukların hayatın içinde olması, insanlarla daha çok vakit geçirmeleri, sosyal olabilmeleri ve onlara güzel bir anı bırakılması düşüncesiyle eşi Sercan Tanır ile birlikte projeye başlıyor.



*Hayata Down Kat sosyal sorumluluk projesi nasıl ortaya çıktı, amacı nedir?



Fulya Tanır: Özel eğitim öğretmenliği yapıyorum. Hem otizm hem down sendromlu öğrencilerim var. Görevim, bu projenin başlamasında etkili oldu. Bu tür rahatsızlıklara karşı toplumumuzda halen ön yargılar mevcut. Hastalık süreçleri anlatılmadığı için yanlış bilinen birçok bilgi var. Down sendromlu çocuklar otizmli çocuklara göre daha rahat iletişim kurabiliyor. Normal bir çocuğun size göstermediği sevgiyi gösterebiliyor ve çok sıcakkanlılar. Onların hayatına dokunabilmek ve onları hayata katabilmek için eşimle birlikte çocukların fotoğraflarını ücretsiz çekip, onların yüzünde tebessüm bırakmak istedik ve Ekim ayında projeyi başlattık.



Sercan Tanır: Biz çocukların sadece bir fotoğrafı olsun istemiyoruz. Aynı zamanda bir farkındalık yaratmak istiyoruz. Down sendromlu çocukların da hayata katılmalarını sağlamak ve biz ne yapabiliyorsak onların da yapabildiğini göstermek istiyoruz. Biz işe gidiyoruz, onların da bir işi olmalı, biz eğleniyorsak onlar da bizim gibi eğlenmeli, parka gitmeli, metrobüse binmeli ve bunları özgürce yapabilmeli. Aslında projenin ismi de buradan geliyor, down sendromlu çocuklarımızın da hayata katılmasını amaçlıyoruz.



‘TANIŞMADIĞIMIZ FOTOĞRAFÇILAR PROJEYE DESTEK OLUYOR’



*Fotoğraf çekimleri nerede, nasıl yapılıyor?



Fulya Tanır: Biz fotoğrafları paylaştıkça Instagram’da görenler bize mesaj gönderiyor. Her ay belirli bir günde aileleri topluyoruz ve arka arkaya çekimleri yapıyoruz. Çekimlerimizde çocuklarımız hem aşçı hem ressam oluyor. Bir yandan aşçı konseptinde hamur hazırlayıp çocuklara veriyoruz, onunla oynarken ve yoğururken en doğal; diğer yandan tuvale resim yapan çocuklarımızın renkli halleriyle fotoğraflarını çekiyoruz. Farklı şehirlerden ulaşan aileleri de o şehirdeki fotoğrafçı arkadaşlarımıza yönlendiriyoruz. Bildiğimiz bir fotoğrafçı o şehirde yoksa, Instagramdan bir fotoğrafçı arkadaşımıza ulaşıp projeyi anlatıyorum ve destek istiyorum. Genelde destek veriyorlar ve ailelerimizi kabul ediyorlar. Onlar daha farklı konseptler de hazırlayabiliyor ya da dış çekim yapabiliyor. Bazı arkadaşlar çocuklarımızı 3 yaşa kadar kabul ederken bizde yaş kısıtlaması bulunmuyor.



*Projeye katılan fotoğrafçılar ve ailelerden geri dönüşler nasıl?



Fulya Tanır: Arkadaşlarımız çekimlerden sonra bizi arayıp, “Bize ne güzel bir gün yaşattınız” diyorlar. Bu bizi çok mutlu ediyor. Katılımcılar ile birlikte ailemiz büyüyor. Çekime katılan çocuklarımızla birlikte gelen yakınları çocukların hareketli olduklarını, çekimlerin zor geçebileceğini söylüyor ama çocuklar bize geldiği zaman önce onlara hemen sarılıyoruz, iletişim kurmaya çalışıyoruz. Çocuklar konseptteki sebze- meyvelere ilgilerini yönlendiriyor, biz de o sırada onların önlüklerini ve şapkalarını giydiriyoruz. Bu sırada çekimlerin nasıl olacağını anlatıyoruz. Aile çocuklarının eğlendiğini ve zorlanmadığımızı görünce çok şaşırıyorlar ve mutlu oluyor.



ETKİNLİKLER DÜZENLENECEK



*Projeyi geliştirmek adına farklı hedefleriniz var mı?



Fulya Tanır: Özellikle Doğu illerinden ulaşan aileler oluyor ve onlara fotoğrafçı bulmakta zorlanıyoruz. Bu sebeple bir Doğu turnesi istiyoruz. Ekipmanlarımızla gitsek, belediye bize bir yer verse biz de bir hafta sonu o il ya da ilçedeki down sendromlu çocukları çekebilsek. Bunlar maliyetli işler ve destek gerekiyor. Belediyelere ulaşmaya çalışıyoruz ama seçim sebebiyle pek ilgilenilmedi. Ritm ve dans atölyesi de düzenlemek istiyoruz. Bunlar sonraki adımlar ama şu haliyle bile proje aileleri mutlu etmeye yetiyor.

*Yakın zamanda ‘Hayata Down Kat’ projesinin etkinlikleri olacak mı?



Fulya Tanır: 21 Mart Down Sendromlular günü ve biz de arkadaşlarımızın desteği ile Sarıyer’de bir organizasyon yaptık. Haziran ayında da Beşiktaş’ta bir festivalimiz olacak. Havalar güzelleşiyor, piknik için de organizasyonumuz olabilir. Aileler sayfamızdaki duyurulardan takip edebilir.



‘MAALESEF PROJEYİ SUİSTİMAL EDEN AİLELER DE OLUYOR’



*Çekim öncesi ya da sonrası sıkıntı yaşadınız mı?



Fulya Tanır: Bizde planlı bir fotoğraf çekimi programı var ve tarihler belli. Ancak aile benim sayfamdan başka bir fotoğrafçı bulup çocuğunun özel durumunu öne sürerek fotoğraf çekimine katılıyor, ardından bana geliyor, benden yine bir başka fotoğrafçıya gidebiliyor. Fotoğraflar sosyal medyada paylaşıldığı için birkaç kez çekime katılan aileleri görebiliyorum. Bu suistimali görünce üzülüyorum ve önüne geçemiyorum. Ya da aileyi bir arkadaşımıza yönlendiriyoruz ancak aile beğenmiyor, istemiyor. Randevu alıyor ama gitmiyor. Lokasyon olarak benden uzak olanlara en yakın yerdeki stüdyolara yönlendirsek bile illa bize gelmek istiyorlar ama biz uygun olamıyoruz. Ailelerin farklı istekleri oluyor 1 saat ayırılan çekim 5 saate kadar çıkabiliyor. Çekimler ücretsiz oluyor diye bu olumsuzluklar yaşanabiliyor. Aileler kimi zaman fotoğrafçının iş ve zaman kaybını düşünmüyor. Ama bu olumsuzluklar bizim projemizin enerjisini düşürmüyor. Çocuklar mutlu olsun.



*Proje hakkında iletişime geçebilmek için @hayatadownkat instagram adresini ziyaret edebilirsiniz.