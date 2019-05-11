İstemiyoruz

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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mesude ERŞAN
11.05.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

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Mesude ERŞAN
Mesude ERŞAN
mersan@hurriyet.com.tr
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Mesude ERŞAN
Mesude ERŞAN
mersan@hurriyet.com.tr
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İSTANBUL’daki Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nin Samatya Hastanesi olarak da bilinen İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne bağlanması girişimi, hastane çalışanlarının çabasıyla durduruldu.

Girişimi protesto etmek için bir gün önceden hastane önünde toplanmayı kararlaştıran hekim, hemşire, sağlık çalışanları, hastalar, İstanbul Tabip Odası, 6 ilgili uzmanlık derneğiyle sendikalar gece gelen müjdeli haber üzerine eylemlerini Sağlık Bakanlığı’na teşekküre çevirdi. Hastane çalışanları adına konuşan Dr. Murat Kıyık, “Son 9 aydır hastanemizde başhekim ile iletişim kuramıyorduk. İletişimsizliğe, itibarsızlaştırma ve hastanemizin başka hastaneye bağlanma girişimi de eklendi. Bu kötü gidiş Sayın Sağlık Bakanımız ve bakanlığımızın erdemli yaklaşımı sonucu durduruldu. Hastane çalışanları ve hastalarımız olarak rahatça bir nefes aldık” dedi.

YILDA 500 BİN MUAYENE

Göğüs hastalıklarının tedavisi ve cerrahisinde uzman olan hastanede, yılda 500 binin üzerinde muayene yapılıyor, 20 bin hasta yatarak tedavi görüyor, 10 bin bronkoskopi yapılıyor. Yılda 1650’si büyük olmak üzere 4 bin 500 ameliyat yapılıyor. Göğüs hastalıkları uzmanı ve cerrahları yetiştiriliyor. 

Mesude ERŞAN
Mesude ERŞAN
mersan@hurriyet.com.tr
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