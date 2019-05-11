İstemiyoruz

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İSTANBUL’daki Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nin Samatya Hastanesi olarak da bilinen İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne bağlanması girişimi, hastane çalışanlarının çabasıyla durduruldu.
Girişimi protesto etmek için bir gün önceden hastane önünde toplanmayı kararlaştıran hekim, hemşire, sağlık çalışanları, hastalar, İstanbul Tabip Odası, 6 ilgili uzmanlık derneğiyle sendikalar gece gelen müjdeli haber üzerine eylemlerini Sağlık Bakanlığı’na teşekküre çevirdi. Hastane çalışanları adına konuşan Dr. Murat Kıyık, “Son 9 aydır hastanemizde başhekim ile iletişim kuramıyorduk. İletişimsizliğe, itibarsızlaştırma ve hastanemizin başka hastaneye bağlanma girişimi de eklendi. Bu kötü gidiş Sayın Sağlık Bakanımız ve bakanlığımızın erdemli yaklaşımı sonucu durduruldu. Hastane çalışanları ve hastalarımız olarak rahatça bir nefes aldık” dedi.
YILDA 500 BİN MUAYENE
Göğüs hastalıklarının tedavisi ve cerrahisinde uzman olan hastanede, yılda 500 binin üzerinde muayene yapılıyor, 20 bin hasta yatarak tedavi görüyor, 10 bin bronkoskopi yapılıyor. Yılda 1650’si büyük olmak üzere 4 bin 500 ameliyat yapılıyor. Göğüs hastalıkları uzmanı ve cerrahları yetiştiriliyor.
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