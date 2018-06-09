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    ‘İstediğimiz an Kandil’i ele geçiririz’

    ANKARA
    09.06.2018 - 23:21 | Son Güncelleme:

    İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, CNN Türk’te Hakan Çelik’in sunduğu programda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

    Soylu şunları söyledi:

    ‘GÜLEN HER HAFTA DARBE ÇAĞRISI, SUİKAST PLANI YAPIYOR’

    “Gerek PKK’nın gerekse de FETÖ’nün engellenen çok eylemi var. Olmuş olsaydı Türkiye kaotik bir ülke haline dönerdi. Yeni bir darbeyi ve suikast yapmayı düşünüyorlar. Her hafta teröristbaşı Fetullah Gülen yayın yapıyor. Dini sohbetlerin ötesinde içerisinde birtakım hem subliminal hem de direkt mesajlar veren sohbetler. O subliminal mesajlardan darbe çağrısı yapıyor hem de daha da önemlisi bu düzenin tamamen yıkılacağını ve her şeyin kendi ellerine geçeceğini söylüyor.

    ‘KANDİL YAKIN HEDEF’

    Kandil daha önce Türkiye için uzak hedefti. Kandil bizim için şu anda yakın hedef ve zamanlama hedefi. İstediğimiz zaman ve istediğimiz an itibarıyla biz Kandil’i ele geçirebiliriz. Türkiye çok yakın bir zaman dilimi içerisinde Kandil’de bizim kahramanlarımızı görecek. Kapasite olarak da bizim Kandil’le ilgili bir soru işaretimiz ve en ufak bir tereddüdümüz yok.” 

    Etiketler: gazetehaberleri , süleyman soylu , son dakika , haberler
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