İsmini ilk kez Erdoğan duyurdu! İşte yerli helikopterimiz...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, genel maksat helikopterinin ismini açıkladı. Erdoğan, "T-625 genel maksat helikopterimizin adını uzun bir istişareler neticesinde 'Gökbey' olarak belirledik" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen Türk Savunma Sanayii Zirvesi’nde konuştu. Gündeme ilişkin bir çok konuda açıklamalarda bulunan Erdoğan, konuşmasının sonunda genel maksat helikopterinin isminin 'Gökbey' olarak belirlendiğini söyledi.
Gökbey, taşıma, VIP, kargo, hava ambulans, arama kurtarma ve kıyı ötesi taşıma görevlerinde kullanılabilecek.
ÖZELLİKLER:
Yüksek Sıcaklık ve İrtifa Performansı
Çoklu Görev Kabiliyeti
Geniş Kabin Hacmi
Gelişmiş Aviyonik Sistemler ve Full Glass Kokpit
Katlanabilir İniş Takımı
MOTOR:
2 x Turbo Şaft Motor LHTEC-CTS800·4AT
Kalkış Gücü 2 x1024 kw / 2 x 1.373 shp
TEKNİK ÖZELLİKLER:
Uzunluk
15.87 m
52 ft
Ana Rotor Çapı
13.20 m
43 ft
MTOW
6050 kg
13337 lbs
Mürettebat
2
2
Yolcu
12
12
Standart Yakıt Tankı
1020 kg
2248 lbs
Harici Yakıt Tankı
280 kg
617 lbs
Bagaj Hacmi
1.1 m3
35 ft3
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