İsmini ilk kez Erdoğan duyurdu! İşte yerli helikopterimiz...

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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12.12.2018 - 13:38, Son Güncelleme:

İsmini ilk kez Erdoğan duyurdu! İşte yerli helikopterimiz...

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İsmini ilk kez Erdoğan duyurdu! İşte yerli helikopterimiz...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, genel maksat helikopterinin ismini açıkladı. Erdoğan, "T-625 genel maksat helikopterimizin adını uzun bir istişareler neticesinde 'Gökbey' olarak belirledik" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen Türk Savunma Sanayii Zirvesi’nde konuştu. Gündeme ilişkin bir çok konuda açıklamalarda bulunan Erdoğan, konuşmasının sonunda genel maksat helikopterinin isminin 'Gökbey' olarak belirlendiğini söyledi.

Birkaç gün içinde harekata başlayacağız
'Birkaç gün içinde harekata başlayacağız'

Gökbey, taşıma, VIP, kargo, hava ambulans, arama kurtarma ve kıyı ötesi taşıma görevlerinde kullanılabilecek. 

İsmini ilk kez Erdoğan duyurdu İşte yerli helikopterimiz...

ÖZELLİKLER:
Yüksek Sıcaklık ve İrtifa Performansı
Çoklu Görev Kabiliyeti
Geniş Kabin Hacmi
Gelişmiş Aviyonik Sistemler ve Full Glass Kokpit
Katlanabilir İniş Takımı
İsmini ilk kez Erdoğan duyurdu İşte yerli helikopterimiz...

MOTOR:
2 x Turbo Şaft Motor LHTEC-CTS800·4AT
Kalkış Gücü 2 x1024 kw / 2 x 1.373 shp

TEKNİK ÖZELLİKLER:

Uzunluk

15.87 m

52 ft

Ana Rotor Çapı

13.20 m

43 ft

MTOW

6050 kg

13337 lbs

Mürettebat

2

2

Yolcu

12

12

Standart Yakıt Tankı

1020 kg

2248 lbs

Harici Yakıt Tankı

280 kg

617 lbs

Bagaj Hacmi

1.1 m3

35 ft3

 

 

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Son 24 saatte ne oldu? (12.12.2018)
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