İşte yeni vitrin

CHP’de genel başkan yardımcılarının istifalarını alan Kemal Kılıçdaroğlu, iki günlük çalışma sonrası yeni yol arkadaşlarını belirledi. Kurmayların sayısının düşürüleceği iddialarına karşılık Kılıçdaroğlu, 18 olan MYK üyesi sayısını 19’a çıkardı. 13 isim yeniden MYK’da görevlendirilirken, bu isimlerden dokuzu görev alanlarını da korudu. Parti vitrininde altı yeni isim yer aldı.



SÖZCÜ EKONOMİDEN

Dövizde yaşanan artış ve ekonomik sorunların baş göstermesi üzerine Kılıçdaroğlu, yeni MYK’da parti sözcülüğünü de ekonomiden gelen bir isme verdi. Daha önce Sosyal Politikalardan sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Faik Öztrak, Ekonomi Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına getirildi. Öztrak aynı zamanda parti sözcüsü oldu.



CHP’nin, yedi ay sonra yapılacak yerel seçimlere iddialı bir hazırlık yürüteceği konuşulurken, aday belirleme ve partinin Yerel Yönetim Vizyonu çalışmalarını yürüten Ordu Milletvekili Seyit Torun’un görevi değişmedi.



Kılıçdaroğlu’nun daha önce belediye başkanlığı için niyet beyan eden isimlere yeni MYK’da yer vermeyeceği söylenmişti. Ancak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday adaylığını açıklayan Akif Hamzaçebi’nin Genel Sekreterlik görevini sürdürmesi dikkat çekti. Aynı şekilde Aykut Erdoğdu da İstanbul için aday olacağını açıklamıştı.



MYK’da Orhan Sarıbal ve Oğuz Kaan Salıcı dışında yeni isimler de dikkat çekti. Kendisi de öğretmen olan Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya Eğitim Politikalarının başına getirildi. Kaya, milletvekili olmadan önce Genel Merkez’de OHAL Komisyonu’ndan aktif görev üstlenmişti.



Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu İdari ve Mali İşlerden sorumlu yapılarak kasanın anahtarını devraldı.



Hukuk Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, İşveren Sendikaları Meslek Kuruluşları ve STK’lardan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Ar-Ge Bilim Yönetimi ve Kültür Platformu’ndan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Fethi Açıkel, Basın Halkla İlişkiler ve Kurumsal İletişimden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, Bilgi İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, Doğa Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi ise aynı görevini sürdürecek.



MUHALİFLERE YER YOK

Kulislerde yeni MYK’da muhalif isimlere de yer verileceği konuşulmuştu. Kılıçdaroğlu, vitrininde muhalif isimlere yer vermezken, örgütün tepkisine neden olan bazı isimleri de koruması dikkat çekti.



GİDEN 5 İSİM

KILIÇDAROĞLU yeni vitrininde beş isme yer vermedi. Daha önce Bülent Tezcan, Haluk Koç ve Tekin Bingöl örgütten gelen tepkiler nedeniyle “Kılıçdaroğlu’nun elini rahatlatmak” için yeni MYK’da yer almak istemediğini dile getirmişti. Bu isimler yeni MYK’da yer almadı. Kılıçdaroğlu kendi inisiyatifi ile İşveren Sendikaları ve Odalar’dan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak ile Dış İlişkilerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz’a yeni vitrininde yer vermedi. Budak’tan boşalan koltuk daha önce Ekonomi Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olan Aykut Erdoğdu’ya teslim edilirken, Yılmaz’ın yerine Ünal Çeviköz getirildi.



ÖRGÜT SALICI'YA EMANET

Partinin en önemli koltuklarından biri olan Parti Örgütü ve Örgüt Yönetimlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı getirildi. Salıcı, olağanüstü kurultay için imza toplayan muhaliflere karşı mücadelesi ve İstanbul delegesini tutmasıyla adından söz ettirmişti. Aynı şekilde Tarım Politikaları ve Tarım Örgüt Yönetimlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına getirilen Bursa milletvekili Orhan Sarıbal ise birlikte hareket ettiği İlhan Cihaner ve Selin Sayek Böke’nin kurultay için imza vermesine rağmen kurultay girişimini eleştirmiş ve imza vermemişti. Sarıbal için yeni bir birim oluşturuldu.



DEĞİŞİMİN MESAJI

MYK’ya yeni birimler de eklendi; Gençlik Politikaları ile Kadın Politikaları birimi oluşturuldu. Kadın Politikaları’ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına Bursa Milletvekili Lale Karabıyık getirildi. Karabıyık daha önce partinin Eğitim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı idi. Gençlik ve Kadın Politikaları ile ilgili iki birimin oluşturulması örgüt reformunun ilk işareti olarak değerlendirildi. 18 yaşından bu yana parti üyesi olan, CHP Gençlik Kolları Genel Başkanlığı yapan İstanbul Milletvekili Doç. Dr. Yunus Emre ise Gençlik Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına getirildi. Gençlik kollarından gelen ve PM’ye genç kontenjanından seçilen bir başka isim Gökçe Gökçen vitrinde yer alan yeni isimler oldu. Gökçen, MYK’nın en genç üyesi.



DÖVİZ TEPKİSİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dövizde yaşanan hareketlilikle ilgili Twitter’dan açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu, “Devlet liyakatle, bilgiyle, birikimle, adaletle yönetilir. Lafla, hamasetle devlet yönetilmez. Türk Lirası, dolar karşısında mum gibi eriyorsa bu yönetimde basiretsizliğin sonucudur. Liyakatsizliğin sonucudur... Öyle bir noktaya getirdiler ki borç borçla kapanmıyor. Borcun faizini ödemek için de borçlanmak zorunda kalıyorlar. O nedenle diyoruz ki Türkiye yönetilmiyor, Türkiye savruluyor” dedi.