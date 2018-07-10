İşte yeni kabinenin iki kadın bakanı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemininin ardından akşam Külliye'de Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni düzenlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Meclis'te yemin etmesiyle birlikte parlamenter sistem sona erdi. Törenin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni kabineyi açıkladı. Yeni kabinede 2 kadın bakan yer aldı. Kabinede kadın bakan olarak Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk yer alıyor.

RUHSAR PEKCAN KİMDİR?

1958 Manisa-Demirci doğumludur. İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Fakültesi mezunu. Yüksek lisansını da aynı fakültede yaptı.

1981 yılında TSKB Türkiye Sınai Kalkınma Bankası’nda başladığı kariyerine, özel sektörde çeşitli firmalarda farklı görevlerin ardından Genel Müdür ve Yönetim Kurulu üyesi olarak devam etti.

2005 yılında altyapı projelerine içmesuyu, sulama, petrol ve doğalgaz boruları, santrallere elektromekanik aksamı temin eden Karon Mühendislik ve Ticaret Ltd. Şti.’ne kurucu ortak olarak katıldı. Halen aynı şirketin Yönetici Müdürü’dür.

Üç dönem DEİK-Türk Suriye İş Konseyi Başkanlığını yürüttü. Halen DEİŞ-Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Türk-Ürdün İş Konseyi Başkanı, Türk-Irak ve Türk-Libya Konseyleri Yürütme Kurulu Üyesidir. TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkan Yardımcılığı, İTO-IKGK İstanbul Kadın Girişimler Kurulu Üyeliği, ECO-CCI Ekonomik İşbirliği Teşkilatı, Ticaret ve Sanayi Odaları, Kadın Girişimciler Kurulu Üyeliği yapmıştır. IWEC 2012 Ödülü sahibidir. IWEC Uluslararası Kadın Girişimciler - IWEC Global Ambasador olarak seçildi. İş ve Meslek Sahibi Kadınlar İstanbul Kulübü kurucu üyesidir.

İngilizce biliyor. Evli ve iki çocuk annesidir.

1958 yılında doğan Pekcan, İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Fakultesi mezunu. İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Fakültesi'nde Yüksek lisans yaptı.

ZEHRA ZÜMRÜT SELÇUK KİMDİR?

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı birleştirildi. Yeni ismi Çalışma Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı. Çalışma Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı ise KADEM Ankara Temsilcisi Zehra Zümrüt Selçuk oldu.

Selçuk, 1979 Ordu doğumludur. Ankara Atatürk Anadolu Lisesi’nin ardından Bilkent Üniversitesi’nde tam burslu ekonomi lisansı öğrenimi gördü. Amerika’da Michigan Üniversitesi’nde ekonomi doktorasına başladı, Teksas Üniversitesi’nde işletme doktorasına devam ederken, aynı üniversitede muhasebe ve enformasyon yönetimi yüksek lisansı da yaptı.

2003-2007 yılları arasında Teksas Üniversitesi’nde araştırma asistanı, 2007’den itibaren İslam İşbirliği Teşkilatı SESRIC’te kıdemli araştırmacı olarak görev yaptı. Halen SESRIC İstatistik ve Enformasyon Direktörüdür.

Bu kurumdaki çalışmaları sırasında toplumsal cinsiyet, demografi, iş gücü, çok boyutlu yoksulluk ölçümleri, eğitim ve inovasyon, bilgi performans sistemleri, bankacılık ve finans, kalkınma yardımları gibi alanlarda faaliyet yürüttü. Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine yönelik birçok projenin ve kapasite geliştirme programının koordinatörlüğünü yaptı.

Çok sayıda Türkçe ve İngilizce yayını bulunmaktadır. Yerli ve yabancı üniversitelerden dereceler, burslar, sertifikalar almıştır.

KADEM Ankara Temsilciliği ve Denetleme Kurulu Üyeliği, Kadın Birliği Platformu Üyeliği, Satrançla Büyüyorum Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği ve Bilkent Üniversitesi Mezunları Derneği Üyeliği bulunuyor.

İngilizce biliyor. Evlidir.