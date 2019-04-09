İşte yeni Cerrahpaşa

İSTANBUL Üniversitesi-Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sait Gönen ve Hastaneler Genel Direktörü Dr. Yılmaz Keskindemirci ile inşaat alanlarını gezip son bilgileri aldık. Hastanede klinikler boşaltılıp, birer birer ‘aşağı Cerrahpaşa’ denilen sahil tarafındaki yeni ama geçici çelik konstrüksiyon binalara taşınmaya devam ediyor. Şimdiye kadar alanda 9 çelik konstrüksiyon bina yapıldı.





İstanbul Üniversitesi, TOKİ (Toplu Konut İdaresi Başkanlığı) ile anlaşma yapmış ve Avcılar’daki bazı alan ve arsalarını Cerrahpaşa Tıp Fakültesi ve Hastanesi’nin yeniden, yerinde yapılandırılması karşılığında kuruma vermişti. İstanbul Üniversitesi geçtiğimiz yaz bölünse ve Cerrahpaşa Tıp Fakültesi yeni kurulan İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa’ya geçse de TOKİ ile anlaşma ve inşaat çalışmaları sürüyor.

‘Üst Cerrahpaşa’ da denilen hastanenin kara tarafındaki klinikler, ‘alt Cerrahpaşa’ yani deniz tarafında yapılan, depreme dayanıklı ve 30 yıl ömrü olan çelik konstrüksiyon binalara geçici olarak taşınıyor. Boşalan binalar yıkılıyor. Zemin etüt çalışmalarından sonra inşasına başlanacak yeni binalar için alanlar hazırlanıyor.

İNŞAAT ALANLARI BOŞALTILIYOR

Geçen mart ayında TOKİ’nin zemin etüdü ihalesine çıktığını belirten Dekan Prof. Dr. Gönen, “4 firma ihaleye girdi. Kazanan firma zemin etüdü çalışmalarına başlayacak. Zaten yaklaşık 2 yıldır, alt Cerrahpaşa’da (sahil tarafı) çelik konstrüksiyon binaları yapıyor ve klinikleri taşıyorduk” dedi.

Hastanenin projesinin hazır olduğunu ve inşaat hazırlıklarını hızlandırdıklarını belirten Prof. Dr. Gönen, şöyle devam etti: “Acilimizi ve başka kliniklerimizi taşımıştık. Son yapılan ve bitmek üzere olan binamıza iki ay içinde çocuk kliniği taşınacak. Kadın-doğum, ortopedi kliniklerini taşıyacağız. Faaliyetlerimizin büyük yükünü kaldıran monoblok yıkılmayacak. Bazı bölümler oraya taşınacak ve faaliyetine devam edecek. Çocuk, kadın, ortopedi, eski acil, göğüs hastalıkları kliniklerinin (tescilli olmayan binalar) tamamı yıkılacak. Yerleri yeni projenin alanı olacak. Önce zemin etüdünün biterek, hızla ihalenin yapılması gerekiyor ki inşaat başlasın. İhalesi olmadığı için bütçesi henüz yok.”

7 YILDA TAMAMLANACAK

Cerrahpaşa’nın yenilenme projesinin Prof. Dr. Yunus Söylet döneminde, 2011’de başladığını hatırlatan Genel Direktör Dr. Yılmaz Keskindemirci de şu bilgileri verdi: “Mühendisler Cerrahpaşa’nın iki etaplı yapılabileceğini ortaya koyduktan sonra üst Cerrapaşa’nın boşaltılmasına ve yeni yapım projesinin bu yerleşkede başlanmasına karar verildi. O sırada alt Cerrahpaşa’da faaliyetlerimiz sürebilirdi. Öyle de yol haritası çizdik. Üst Cerrahpaşa’dan kaydırdığımız binaların yavaş yavaş yıkımına başladık. Bu alanları boşaltıp, yıkımını yaparak TOKİ’ye teslim etme yükümlülüğümüzü tamamlamaya çalışıyoruz.”

Mesude Erşan - Dr. Yılmaz Keskindemirci - Prof. Dr. Sait Gönen

Yapım projesinin başlayabilmesi için son basamak olarak arkeolojik kalıntı olup olmadığını tespit etmek için sondaj çalışması yapılacağını belirten Dr. Keskindemirci, “Zaten yer taraması yapılmıştı. Çok küçük bir kalıntı olma ihtimalinden bahsediliyor. Ama o alan da bizim yapım projesi kapsamında sosyal alanımıza denk geliyor. Çıkması halinde de bizim yapım projesini etkileyecek bir nitelikte olmadığı görülüyor. Önümüzdeki 3-4 aylık periyotta üst Cerrahpaşa’nın tamamen boşaltılmasına odaklanacağız. Mühendislerimiz yapım projesinin 7 yılda tamamlanacağını söylüyor. Bu yıl sonunda yeni yapım projesine başlamak istiyoruz” diye konuştu.

4 BİNA KORUNUYOR

Hastanenin Anıtlar Kurulu tescilli 4 binası bulunuyor. Bunlar dekanlık, psikiyatri anabilim dalı, jinekolojik onkoloji bilim dalı ve sağlık müzesi. Dönemin mimarisini yansıtan bu binalar korunacak. Ayrıca amfiler de onarıldı.

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