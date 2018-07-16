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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Hurriyet.com.tr
16.07.2018 - 15:53, Son Güncelleme:

İşte yeni atanan Yargıtay ve Danıştay üyeleri

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İşte yeni atanan Yargıtay ve Danıştay üyeleri

HSK tarafından Yargıtay üyeliğine atanan 100 isim arasında 2 ilin başsavcısı, bir başsavcı yardımcısı, FETÖ ve darbe davalarına bakan mahkemelerin başkanları ve üyeleri ile FETÖ soruşturmasını yürüten savcılar da var...

HAKİMLER Savcılar Kurulu'nun (HSK) Genel Kurulu bugün Yargıtay'a 100, Danıştay'a ise 12 yeni üye atadı. Yeni atanan üyeler arasında kritik davaların kilit isimleri de yer aldı.

İZMİR BAŞSAVCISI DA

İzmir Başsavcısı Mustafa Doğru, Şanlıurfa Başsavcısı Sadi Doğan, Ankara Başsavcı Vekili Aytekin Canikli de Yargıtay üyesi arasında yer aldı. İşte Yargıtay ve Danıştay'a atanan üyelerin tam listesi ve ataması yapılan dikkat çeken isimler...

Yargıtay'a atanan 100 yeni üye arasında İzmir Başsavcısı Mustafa Doğru, Şanlıurfa Başsavcısı Sadi Doğan, Ankara Başsavcı Vekili Aytekin Canikli de Yargıtay üyesi arasında yer aldı. Ankara Adliyesinde görevli savcılar Velihattin Eldemir, Tekin Küçük ve Şahin Çil de, Yargıtay üyeliğine seçilen isimler oldu.

ÇATI İDDİANAMESİNİ HAZIRLADI

FETÖ örgüt çatı iddianamesini yazan Ankara Cumhuriyet Savcısı ve Devlet Denetleme Kurulu Uzmanı Serdar Coşkun Yargıtay üyesi oldu.
Ankara’da darbe soruşturmalarına bakan Savcı Tekin Küçük, Savcı Veliattin Özdemir, Başsavcı Vekili Mehmet Odabaşı ve Başsavcı Vekili Aytekin Cenikli Yargıtay üyesi oldu. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdür yardımcıları Mehmet Fatih Belviranlı ve Mustafa Yapıcı da Yargıtay üyesi olarak atandı.

TEFTİŞ KURULU BAŞKANI DA
Adalet Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanı Şaban Kazdal da Yargıtay üyesi olarak atanan isimler arasında yer aldı.

İşte yeni atanan Yargıtay ve Danıştay üyeleri

Şaban Kazdal, Kasım 2017'de  Teftiş Kurulu Başkanı olmuştu.

KRİTİK DAVALARIN HAKİMLERİ

Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcılarından ve Yargıda Birlik Başkanlık Divanı Üyesi Musa Heybet Danıştay, Talip Bakır ve Mustafa Erol Yargıtay üyesi oldu.

İstanbul’da darbe yargılamalarına bakan 22. ACM Başkanı Fikret Demir, 24. ACM Başkanı Hulusi Pur, 27. ACM Başkanı Abdurrahman Orkundağ Yargıtay üyesi oldu.

Ankara’da darbe yargılamalarına bakan ağır ceza mahkemesi başkanlarından Mustafa Çorumlu Yargıtay üyesi oldu. Böcek Davası, KPSS ve 28 Şubat gibi kritik davalara bakan Ankara Ağır Ceza Mahkemesi Üyeleri Turhan Kök, Numan Kılıç, Cafer Aşık Yargıtay üyesi oldu.

Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürü Ahmet Kar, Bilgi İşlem Daire Başkanı İdris Ünal da Yargıtay üyesi seçildi.

 

 

 

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