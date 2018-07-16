İşte yeni atanan Yargıtay ve Danıştay üyeleri
HSK tarafından Yargıtay üyeliğine atanan 100 isim arasında 2 ilin başsavcısı, bir başsavcı yardımcısı, FETÖ ve darbe davalarına bakan mahkemelerin başkanları ve üyeleri ile FETÖ soruşturmasını yürüten savcılar da var...
HAKİMLER Savcılar Kurulu'nun (HSK) Genel Kurulu bugün Yargıtay'a 100, Danıştay'a ise 12 yeni üye atadı. Yeni atanan üyeler arasında kritik davaların kilit isimleri de yer aldı.
İZMİR BAŞSAVCISI DA
İzmir Başsavcısı Mustafa Doğru, Şanlıurfa Başsavcısı Sadi Doğan, Ankara Başsavcı Vekili Aytekin Canikli de Yargıtay üyesi arasında yer aldı. İşte Yargıtay ve Danıştay'a atanan üyelerin tam listesi ve ataması yapılan dikkat çeken isimler...
Yargıtay'a atanan 100 yeni üye arasında İzmir Başsavcısı Mustafa Doğru, Şanlıurfa Başsavcısı Sadi Doğan, Ankara Başsavcı Vekili Aytekin Canikli de Yargıtay üyesi arasında yer aldı. Ankara Adliyesinde görevli savcılar Velihattin Eldemir, Tekin Küçük ve Şahin Çil de, Yargıtay üyeliğine seçilen isimler oldu.
ÇATI İDDİANAMESİNİ HAZIRLADI
FETÖ örgüt çatı iddianamesini yazan Ankara Cumhuriyet Savcısı ve Devlet Denetleme Kurulu Uzmanı Serdar Coşkun Yargıtay üyesi oldu.
Ankara’da darbe soruşturmalarına bakan Savcı Tekin Küçük, Savcı Veliattin Özdemir, Başsavcı Vekili Mehmet Odabaşı ve Başsavcı Vekili Aytekin Cenikli Yargıtay üyesi oldu. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdür yardımcıları Mehmet Fatih Belviranlı ve Mustafa Yapıcı da Yargıtay üyesi olarak atandı.
TEFTİŞ KURULU BAŞKANI DA
Adalet Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanı Şaban Kazdal da Yargıtay üyesi olarak atanan isimler arasında yer aldı.
Şaban Kazdal, Kasım 2017'de Teftiş Kurulu Başkanı olmuştu.
KRİTİK DAVALARIN HAKİMLERİ
Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcılarından ve Yargıda Birlik Başkanlık Divanı Üyesi Musa Heybet Danıştay, Talip Bakır ve Mustafa Erol Yargıtay üyesi oldu.
İstanbul’da darbe yargılamalarına bakan 22. ACM Başkanı Fikret Demir, 24. ACM Başkanı Hulusi Pur, 27. ACM Başkanı Abdurrahman Orkundağ Yargıtay üyesi oldu.
Ankara’da darbe yargılamalarına bakan ağır ceza mahkemesi başkanlarından Mustafa Çorumlu Yargıtay üyesi oldu. Böcek Davası, KPSS ve 28 Şubat gibi kritik davalara bakan Ankara Ağır Ceza Mahkemesi Üyeleri Turhan Kök, Numan Kılıç, Cafer Aşık Yargıtay üyesi oldu.
Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürü Ahmet Kar, Bilgi İşlem Daire Başkanı İdris Ünal da Yargıtay üyesi seçildi.
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