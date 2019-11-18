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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gündem
AA
18.11.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

İşte yeni Afrin

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İşte yeni Afrin

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin 20 Ocak’ta başlattığı Zeytin Dalı harekâtıyla terör örgütlerinden temizlenen Suriye’nin Afrin kenti yeniden inşa edildi. PKK/YPG’li teröristlerin zarar verdiği yollar, camiler, hastaneler ve okullar onarıldı. Afrinlilere iş sağlamak için meslek kursları açıldı.

TÜRKİYE’nin yeniden kurduğu Afrin Hastanesi’nde 80 sağlık personeli görev yapıyor. Hastanedeki 4 diyaliz cihazı da tüm bölgeye hizmet veriyor. Afrin Hastanesi onarımdan sonra yaklaşık 30 bin kişiye hizmet verdi. Hastanede 69 çocuk dünyaya geldi. Tedavi ve ilacın ücretsiz olduğu hastanenin yatak kapasitesinin 60’dan 100’e çıkartılması için çalışmalar sürüyor. Afrin’e bağlı Cinderes bölgesindeki Muhammediye Çadır Kampı’na inşa edilen Mülteci Sağlığı Kliniği’nde ise günlük 100 hastaya bakacak şekilde doktor, hemşire ve ebe olmak üzere 10 personel görev yapıyor.

110 KİLOMETRE SU ŞEBEKESİ

İşte yeni Afrin

Afrin bölgesiyle ticaretin geliştirilmesi için Afrin ile Hatay arasında Zeytin Dalı Sınır Kapısı açıldı. Hatay’dan Afrin’e kadar uzanan 35 kilometrelik yol asfaltlandı. Afrin’i 4 büyük beldeye bağlayan 180 kilometrelik yollar onarıldı. Afrin halkının su ihtiyacını karşılamak üzere Meydanki Barajı’ndan kent ve köylere giden şebekeler yenilendi. DSİ ve Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri ilçe genelinde 110 kilometrelik su şebekesini yenileyerek kent merkezi ve büyük beldelerin içme suyu ihtiyacını karşıladı. Terör örgütünün zarar verdiği 20’ye yakın okulda onarım çalışmalarının sürdüğü bölgede, 5 okul yenilenerek hizmete açıldı. Afrin’de açılan 25 tekstil atölyesi ve küçük dikimhaneler desteklendi, Afrinlilere iş edindirmek amacıyla bölgede 50 kurs düzenlendi. Afrin ve beldelerine 2 futbol sahası ile 2 halı saha yapıldı.

HER GÜN İYİYE GİDİYOR

Afrin kent merkezinde esnaf Ali Hamro, daha önce güvensizlik nedeniyle işyerlerinin çalışmadığını belirterek, “Harekât sonrasında bölge her gün daha iyiye gidiyor” dedi. Çiftçi Ahmed Hattab da, “İnsanlar işyerlerini açmaya başladı. Dışarıdan gelip Afrin’e yerleşenler oldu. Hastaneler, okullar, hayat için ne lazımsa hepsi oldu” sözleriyle memnuniyetini dile getirdi.

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