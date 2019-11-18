İşte yeni Afrin
Türk Silahlı Kuvvetleri’nin 20 Ocak’ta başlattığı Zeytin Dalı harekâtıyla terör örgütlerinden temizlenen Suriye’nin Afrin kenti yeniden inşa edildi. PKK/YPG’li teröristlerin zarar verdiği yollar, camiler, hastaneler ve okullar onarıldı. Afrinlilere iş sağlamak için meslek kursları açıldı.
TÜRKİYE’nin yeniden kurduğu Afrin Hastanesi’nde 80 sağlık personeli görev yapıyor. Hastanedeki 4 diyaliz cihazı da tüm bölgeye hizmet veriyor. Afrin Hastanesi onarımdan sonra yaklaşık 30 bin kişiye hizmet verdi. Hastanede 69 çocuk dünyaya geldi. Tedavi ve ilacın ücretsiz olduğu hastanenin yatak kapasitesinin 60’dan 100’e çıkartılması için çalışmalar sürüyor. Afrin’e bağlı Cinderes bölgesindeki Muhammediye Çadır Kampı’na inşa edilen Mülteci Sağlığı Kliniği’nde ise günlük 100 hastaya bakacak şekilde doktor, hemşire ve ebe olmak üzere 10 personel görev yapıyor.
110 KİLOMETRE SU ŞEBEKESİ
Afrin bölgesiyle ticaretin geliştirilmesi için Afrin ile Hatay arasında Zeytin Dalı Sınır Kapısı açıldı. Hatay’dan Afrin’e kadar uzanan 35 kilometrelik yol asfaltlandı. Afrin’i 4 büyük beldeye bağlayan 180 kilometrelik yollar onarıldı. Afrin halkının su ihtiyacını karşılamak üzere Meydanki Barajı’ndan kent ve köylere giden şebekeler yenilendi. DSİ ve Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri ilçe genelinde 110 kilometrelik su şebekesini yenileyerek kent merkezi ve büyük beldelerin içme suyu ihtiyacını karşıladı. Terör örgütünün zarar verdiği 20’ye yakın okulda onarım çalışmalarının sürdüğü bölgede, 5 okul yenilenerek hizmete açıldı. Afrin’de açılan 25 tekstil atölyesi ve küçük dikimhaneler desteklendi, Afrinlilere iş edindirmek amacıyla bölgede 50 kurs düzenlendi. Afrin ve beldelerine 2 futbol sahası ile 2 halı saha yapıldı.
HER GÜN İYİYE GİDİYOR
Afrin kent merkezinde esnaf Ali Hamro, daha önce güvensizlik nedeniyle işyerlerinin çalışmadığını belirterek, “Harekât sonrasında bölge her gün daha iyiye gidiyor” dedi. Çiftçi Ahmed Hattab da, “İnsanlar işyerlerini açmaya başladı. Dışarıdan gelip Afrin’e yerleşenler oldu. Hastaneler, okullar, hayat için ne lazımsa hepsi oldu” sözleriyle memnuniyetini dile getirdi.
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