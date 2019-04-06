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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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06.04.2019 - 16:03, Son Güncelleme:

İşte Tunceli’nin kaderini değiştiren 62 proje

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İşte Tunceli’nin kaderini değiştiren 62 proje

Tunceli'nin kaderi kayyumla değişti. Kayyum öncesi 29 milyon lira borucu olan belediyenin borcu 16 milyon TL' ye düşürülürken, 18 ayda 625 milyon liralık yatırımla 62 proje hayata geçirildi. Kentin sorunları tek tek çözüldü. Çocuk, yaşlı, engelliler ve gençlere yönelik projeler ile Tunceli herkesin imrendiği bir şehir haline geldi, çehresi değişti.

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  • Tunceli’ye 18 ayda 625 milyon liralık yatırım
  • Tunceli’ye 18 ayda 625 milyon liralık yatırım
  • Tunceli’ye 18 ayda 625 milyon liralık yatırım
  • Tunceli’ye 18 ayda 625 milyon liralık yatırım
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Huzur şehri Tunceli’nin çehresi hayata geçirilen 62 proje ile değişti. Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, kente yapılan yatırımları tek tek anlattı. Sonel, “30 Haziran 2017 tarihi itibarıyla devletimizin bölünmez bütünlüğü ve milletimizin güvenliği çerçevesinde İçişleri Bakanlığımız tarafından şahsımıza tevdi edilen kayyumluk görevini, belediye hizmetlerinin “sosyal devlet” anlayışı çerçevesinde gerçekleştirilmesi gerektiğinin bilincinde olarak tamamlamanın gururunu yaşıyoruz” dedi.

Vali Sonel, “Dönem içerisinde yaptığımız yeni yatırımlar ile 12 Milyon TL kira geliri sağlanırken bunun yanı sıra 6 Milyon TL değerinde de yeni araç filosunu şehrimize kazandırdık” şeklinde konuştu.

“Devletimizin şefkatini ve merhametini, başta şehit ailelerimiz, gazilerimiz, yetim ve öksüz çocuklarımız, engeli olan vatandaşlarımız ve yaşlılarımız olmak üzere yöre halkımıza göstermeye çalıştık” diyen Tuncay Sonel, “Başta Cumhurbaşkanımızın ve bakanlarımızın katkılarıyla uzun yıllardır konuşulan fakat bir türlü hayata geçirilemeyen projeleri, biz fikriyle, takım ruhuyla, yerel imkânları en güzel şekilde kullanarak hayata geçirdik” diye konuştu.

İşte Tunceli’nin kaderini değiştiren 62 proje


625 MİLYON LİRALIK YATIRIM YAPILDI

“Görevli bulunduğumuz 21 aylık süre zarfında terörden altyapıya, ulaşımdan istihdama pek çok sorun ve ihtiyaçla devraldığımız belediye hizmetlerini; hızlı, operasyonel ve çok yönlü bir hizmet anlayışla yerine getirerek Tunceli’nin huzur, güven, eğitim ve turizm şehrine dönüşmesi için önemli adımlar attık” diyen Sonel, “Terör şehri” olarak devraldığımız Tunceli’yi huzur şehrine dönüştürmek için kamu kurum ve kuruluşları ve hayırseverlerimizin yoğun desteğiyle, kısa sürede kayyum öncesi 29 milyon lira borucu olan belediyenin borcu 16 milyon TL' ye düşürdük. 31.7 Milyon TL kredi ile 625 milyon lira tutarında yıllardır konuşulan ama yapılmayan projeleri hayata geçirdik” ifadelerini kullandı.

İşte Tunceli’nin kaderini değiştiren 62 proje


İşte kentin çehresini değiştiren projeler…

Görüntü kirliliği içerisinde bulunan sahalar; ahşap yürüyüş ve bisiklet yolları, kır bahçeleri, iskele, spor sahaları, çocuk oyun alanları, plajlar, açık havuz ve toplam 200 bin metrekare peyzaj düzenlemesi yapılarak yaşanabilir mekânlara dönüştürüldü.

İşsizliğin had safhada olduğu Tunceli’de açılan üç tekstil fabrikası ve bir özel çağrı merkeziyle, yüzlerce vatandaşımıza iş ve aş sağlanmış; fabrikalarda üretilen ürünlerin sekiz ülkeye ihracatı başlamış ve Tunceli istihdamda son sıralardan ilk sıralara yükseldi.

Doğa, hava ve su sporları adına hiçbir etkinliğin olmadığı Tunceli'de ilk defa Türkiye Rafting Şampiyonası ve Türkiye Yamaç Paraşütü Akrobasi Şampiyonası gerçekleştirildi.

Munzur Nehri, alınan gondollar, gezi teknesi, sürat motoru ve su jeti ile canlandırılarak ulusal ve uluslararası düzeyde turizme açıldı.

Görüntü kirliliği yaratan eski kent meydanı, 3 bin metrekarelik alanda ışıklandırılma ve peyzaj düzenlemesi yapılarak havuzlu, kafe ve restoranlı Yeni Kent Meydanına dönüştürülmüş ve şehir merkezi estetik bir görünüme kavuşturuldu.

İşte Tunceli’nin kaderini değiştiren 62 proje


Yapıldığı günden beri yenilenmeyen, yağmur ve kar sularının sızması sonucu viraneye dönen Yeraltı Çarşısı, yenilenen 85 mağazası ve en modern haliyle müşterilerine hizmet eden bir iş merkezine dönüştürüldü.

Karanlık, kaldırımları yıkık, yollarında tek bir bitkinin olmadığı refüj ve kaldırımlar, 9 kilometrelik lale motifli ışıklandırma ile yepyeni bir görünüme kavuşturuldu. Muhtelif alanlarda 28 bin metrekare kilit taşı ve 32 bin metrekare bordür çalışması ve 16 bin metrekare engelli yürüyüş yolu yapıldı.

Asfalt yüzü görmemiş sokak ve caddelerde 950 bin metrekare sıcak asfalt çalışması yapıldı.

Evine sıcak yemek girmeyen ihtiyaç sahibi vatandaşlar için aşevi kurularak 1000 ihtiyaç sahibinin evine her gün sıcak yemek gönderildi.

Ailelerinin desteğiyle ayakta durmaya çalışan bin 155 Tuncelili üniversite öğrencisine toplam 1 milyon 848 bin lira burs imkânı sağlandı.

Harabe haldeki duraklar, klimalı, içerisinde kütüphanesi bulunan modern duraklara dönüştürüldü; şehrin muhtelif alanlarına kitap dekorları yerleştirildi.
İşte Tunceli’nin kaderini değiştiren 62 proje

Eski, iş göremez durumda olan belediye araçları, 6 milyon lira değerinde finişer, grayder, tır, otobüs, dorse, engelli minibüsü, yemek dağıtım minibüsü ve servis minibüsü alınarak yenilendi ve araç filosu kuruldu.

Yıllarca kazaların yaşandığı ve sürücüler için tehlike oluşturan Demiroluk Virajı genişletilerek olası kazalar engellendi. Çeşitli mahallelerde 24 oyun parkı ve 6 semt sahası yapıldı

Daha önce Tunceli dışına çıkma imkânı bulamayan 2019 çocuğumuz uçaklarla ülkemizin değişik yörelerine geziye gönderildi.

Kadınlara yönelik ücretsiz Kadın Yaşam Merkezi ve vatandaşlara yönelik Millet Kıraathanesi kuruldu.

Caddelerde gezen hasta sokak hayvanları için Türkiye’nin en işlevsel ve doğal yaşam alanına sahip, 500 hayvan kapasiteli Sokak Hayvanları Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi kuruldu.

Sadece yılın belirli gün ve haftalarında hatırlanan engellilere “Hatırlanmak Bir Gün Değil Her Gün Projesi” sayesinde ulaşıldı 2 bin 529 engelinin istekleri yerine getirildi.

Bugüne kadar başı okşanmamış yetim ve öksüz çocuklara mektup yazılarak “Eğer annen veya baban hayatta olsaydı özlemini çektiğin ve ondan almasını istediğin şey ne olurdu? Diye soruldu gelen cevaplar göre istekleri yerine getirildi.

Harabe ve beton yığını halindeki sokaklar, Çay Keyfi Sokağı ve Sanat Sokağı olarak yenilenmiş; rengârenk şemsiyeli ve ahşap kaplama iş yerlerinden oluşan sokaklara dönüştürüldü.
İşte Tunceli’nin kaderini değiştiren 62 proje

Deplasmana gidecek otobüsü olmayan Dersim 62 Spor’a yepyeni bir otobüs hediye edildi

Yeni bebeği doğan ailelerin çektiği sıkıntıları unutturmak adına yeni evlat sahibi olan aileler ziyaret edilerek, anneye çiçek ve bebeğe altın hediye edildi. Bebeklerin ilk 6 aylık ihtiyaç malzemeleri karşılandı.

Cebindeki paraya göre yemek yiyebilen, Munzur Üniversitesi’nde okuyan 1062 öğrenciye yemek bursu verildi.

Bugüne kadar kapısı çalınmamış 88 şehit ailesi, 55 gazi ve muhtarlar ülkenin çeşitli yörelerine geziye gönderildi.

Yalnız yaşayıp, sağlık sorunlarından dolayı kendi ev işini yapamayan yaşlılara evlerinde günlük temizlik ve kişisel bakım hizmeti verildi.

Çalışan annelerin çocuklarını bırakabileceği 146 öğrenci kapasiteli, 1-6 yaş arası çocuklara yönelik modern bir kreş ve gündüz bakımevi hizmete açıldı.

Kültürel etkinliklerin yok denecek kadar az olduğu Tunceli’de her ay bir yazar, tiyatro ve konser etkinliklerinin düzenlenmiştir.

Çocuklar için özel olarak midilli ve pony getirilerek At Çiftliği kuruldu ve çocuk sokağı inşa edildi.

Tunceli’de kutsal kabul edilen Anafatma güzergâhının 65 bin metrekare yeşil alanı piknik alanı ve 2 adet plaj yapımını içeren projesi hazırlanarak yapımına başlandı.

Doğal gaz altyapısı bulunmayan şehrin doğal gaz altyapısı inşaatı tamamlandı, Tunceli’ye ilk kez doğal gaz verilmeye başlandı.

Tehlike arz eden metruk binalar yıkılarak yerine hayırseverler tarafından yapılacak olan kütüphane ve konferans salonu için projeler hazırlandı.

KUŞ UÇURTULMUYOR

Elazığ Kovancılar yolu 193 kamera ile 70 km 24 saat izleniyor. Bölgede kuş uçurtmuyor.

İşte Tunceli’nin kaderini değiştiren 62 proje

Çeltiktepe rakım 2000 rakımlı yaşam alanlı kule alt taraf meşhur Kutu Deresi.

İşte Tunceli’nin kaderini değiştiren 62 proje

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Kutu Deresi’nde çay içti.

İşte Tunceli’nin kaderini değiştiren 62 proje

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sargir Tepe kulesini ziyaret etti.

İşte Tunceli’nin kaderini değiştiren 62 proje

24 metre yüksekliğindeki kulenin içinde banyo, tuvalet, yatakhane, gözetleme noktası, TV, buzdolabı bulunuyor.

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