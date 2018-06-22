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    İşte terörün insan kaynağı; Mahmur

    Hürriyet Haber
    22.06.2018 - 14:20 | Son Güncelleme:

    Kandil Dağı'ndan sonra öncelikli hedeflerden biri Mahmur. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CNN TÜRK yayınında açıkladı, "Mahmur'u da vururuz" dedi. Peki PKK terörünün insan kaynağına dönüşen kampın durumu ne? Türkiye Mahmur'a nasıl müdahale edebilir? CNN TÜRK, SETA Araştırmacısı Dr. Murat Aslan, Akademisyen Doç. Dr. Serhat Erkmen, ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar'a sordu.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CNN TÜRK yayınında "Sincar'ı da vururuz, Kandil'i de vururuz. Hatta hatta bunu ilk defa söylüyorum Mahmur. Mahmur çok önemli. BM şöyle demiş, böyle demiş. BM'nin Mahmur meselesini de halletmesi lazım. Mahmur'da terörist yetiştiriliyor. Mahmur bir kuluçka yuvasıdır" dedi. Gözler Kandil'den sonra Mahmur'a çevrildi. Mahmur aslında Kandil'den yayılan terörün beslendiği kamp. Adını yakınındaki ilçeden alıyor. Kampta son rakamlara göre 13 bin kişi yaşıyor.

    PKK'LI TERÖRİSTLERİN KONTROLÜNDE

    Mahmur kampı 1992 yılında terör örgütü PKK eliyle Türkiye'den göç ettirilen mültecilerin yaşadığı bir kamp. Aslında Birleşmiş Milletler'e (BM) ait. Ancak PKK'lı teröristler kampın kontrolünü ele geçirmiş durumda. Terör örgütü, ele geçirdiği kamp yönetimiyle halkı baskı altında tutarak yıllardır örgüte militan devşiriyor. Çoğu Türk vatandaşı olan halk, fiilen PKK yönetimi altında yaşamaya zorlanıyor.

    DEAŞ SALDIRISI SONRASI PKK YERLEŞTİ

    Aslında BM'nin kamptan çekilmesiyle birlikte baskıyı artıran PKK'nın kampa terörist yığması, DEAŞ saldırılarıyla oldu. ABD Özel Kuvvetleri, PKK'nın Sincar'da olduğu gibi Mahmur'da da üs kurmasına izin verdi. Yüzlerce terörist, kampı ve çevresindeki dağı işgal etti. PKK'nın, daha önce kamp güvenliğini sağlayan asayiş güçleri ile BM binalarını da kullandığı belirtiliyor. İddiaya göre; PKK kamptaki 12-18 yaş arası çocukları zorla kamplara götürerek eğitim veriyor. Kampta yaşayan aileler ise dolayı PKK'ya boyun eğmek zorunda kalıyorlar. Yani kamp, terörün insan kaynağı olarak kullanılıyor.

    KANDİL'DEN KAÇAN TERÖRİSTLER DE ORADA

    PKK, Mahmur kampını ve yanındaki Karaçuğ Dağı'nı adeta askeri üs haline getirdi. Terör örgütü, Mahmur kampı ile yanındaki Karaçuğ Dağı'nın çevresine hendek kazarak mevzi ve kontrol noktaları oluşturdu.Hatta Kandil'den kaçan teröristlerin de bölgeye sığındığı belirtiliyor. Türkiye, Mahmur'a operasyon talebini Irak yönetimine daha önce de iletmişti. Uzmanlar, "BM üzerinden süreç işlemeli. Bağdat yönetimi ile işbirliği içinde hareket edilmeli" diyor.

    Etiketler: PKK operasyonu , Abdullah Ağar , son dakika , haberler
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