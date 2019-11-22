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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Meltem ÖZGENÇ / ANKARA
22.11.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

İşte tartışılan o mekan! 'Mevlidi burada yapın, hediyemiz olsun olsun’ dedik

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İşte tartışılan o mekan! 'Mevlidi burada yapın, hediyemiz olsun olsun’ dedik

Eski Sağlık Bakanlığı Müşaviri Ahmet Emin Söylemez ve Instagram fenomeni Büşra Nur Çalar Söylemez’in bebekleri için yaptıkları ve ‘muhafazakâr şatafat’ tartışmasına yol açan mevlit töreninin Ankara Keçirön semtinde bulunan ‘Ihlamur Kasrı’nda düzenlendiği ortaya çıktı.

Ihlamur Kasrı’nın sahibi Veysi Ayhan tartışmaların ardından mevlidin ayrıntılarını Hürriyet’e anlattı: “Ihlamur Kasrı 15 bin metrekare bir alana kurulu. Konser, çalıştay, kongre, yemek, düğün, mevlit gibi davetlerde kullanılıyor. Yerimiz 3 katlı ve 7 salondan oluşuyor. Berra bebeğin mevlidi 1100 kişilik Halil İbrahim Sofrası Salonu’nda yapıldı. Ama tabii ki bu kadar davetli yoktu. Burası bölünebilir altyapısı olan özel bir salon. Biz bu salonu 200 kişiliğe indirdik. 150 davetli katıldı. Çok tartışma oldu. Ancak şunu söylemeliyim. Çiftin düğününü de burada yapmıştık. Biz düğününü yaptığımız her çifte ilk evlilik yıldönümlerinde Divan Salonumuzda yemek ikram ediyoruz.

İşte tartışılan o mekan Mevlidi burada yapın, hediyemiz olsun olsun’ dedik

10-15 BİN LİRA

Ahmet-Büşra Söylemez çifti aile dostum. Onlar yemekteyken yanlarına gidip ‘Bebeğinizin mevlidini burada yapalım, hediyemiz olsun’ dedim. Kabul ettiler. Büşra Hanım davetlilere vereceği hediyeleri kendisi getirdi. Biz sadece salonu verdik. Zaten Büşra Hanım, Instagram fenomeni olduğu için düğünlerinden sonra akın akın talep almıştık. Bebeğinin mevlidi de öyle oldu. Bu formatta bir kişi mevlid yapmak isterse 10-15 bin lira öder.”

Şatafat tartışması
Şatafat tartışması!
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