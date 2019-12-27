İşte Şule Çet davasının gerekçeli kararında yer alan soruşturmadaki 2 ihmal

1- MUAYENESİZ RAPOR

(Soruşturma aşamasında sanık Çağatay Aksu’nun parmağının kırılmasına ilişkin alınan raporla ilgili) “Sanıklar ve müdafileri, maktulenin sanık Çağatay tarafından darp edilmesi ve aşağı atılması halinde, gerek sanık Çağatay’da gerekse maktule Şule’de boğuşma izlerinin bulunması gerektiğini, sanık Çağatay’ın raporunda boğuşma izlerine dair bulguların bulunmadığını ifade etmişlerse de, sanık Çağatay ile ilgili alınan raporda parmak kırılması dışında bir bulgu yoksa da; bu raporun Çağatay’ın detaylı bir muayenesi yapılmadan verildiğinin anlaşıldığı, zira sanık Çağatay’ın kendi çektiği resimde sağ kolunda deri sıyrıkları ve sağ kolunun üst tarafında morarma gibi alanlar görüldüğü halde doktor raporlarında bu bulguların hiçbirinden bahsedilmediğinin görüldüğünden, hazırlık aşamasında sanık Çağatay ile ilgili ayrıntılı bir raporun alınmadığı anlaşılmıştır.”

2- ÖZENLİ İNCELENMEDİ

(Kararda yer verilen muhalefet şerhinde soruşturma aşamasında görev yapan emniyet görevlilerine ilişkin) “Düşme anında Şule’nin elbiselerinin pencere pervazında bulunan parmak izlerini silmiş olma olasılığı ya da olay yeri inceleme ekiplerinin bu noktada özenli bir çalışma yapmamış olmaları gözden

uzak tutulmamalıdır.”

İYİ HAL GEREKÇESİ

MAHKEME, sanıklara verilen cezadaki iyi hal indiriminin “sanıkların sosyal ilişkileri, fiilden sonraki ve yargılama sürecindeki davranışları, cezanın sanığın geleceği üzerindeki olası etkilerinin göz önünde bulundurulması” nedeniyle yapıldığını belirtti.