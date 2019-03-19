İşte sosyal medyanın konuştuğu kedi

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleriİşte sosyal medyanın konuştuğu kedi
GeriGündem İşte sosyal medyanın konuştuğu kedi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Murat SOLAK - Doğanay YAVUZ/İSTANBUL (DHA)
19.03.2019 - 15:05, Son Güncelleme:

İşte sosyal medyanın konuştuğu kedi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Sosyal medyada kısa sürede milyonlarca kez izlenen 'yoldan geçenlere sataşan kedi' Bayrampaşa'da çıktı.

Bayrampaşa Yenidoğan Mahallesi'nde bir marketin önünde bekleyen kedi yaptığı haylazlıkların güvenlik kamerasına yansımasıyla bir anda sosyal medyada fenomen oldu.

Yoldan geçenlere, markete girmeye çalışanlara ve köpeklerin üzerine atlayıp korkutan kedinin görüntüleri sosyal medyada çok sayıda kişi tarafından paylaşıldı. Kediyi sahiplenip ve besleyen mahalle sakinleri, kedinin haylaz bir kedi olmadığını yavrularını korumak için yoldan geçenlere saldırdığını söylediler. Kedi bugün market önünde yoktu, çevre sakinleri kedinin bir hayvansever tarafından veterinere götürüldüğünü kaydetti.

İşte sosyal medyanın konuştuğu kedi

"BİR HAYVANI MUTLU ETMEK DÜNYANIN EN GÜZEL ŞEYİ"

Mahalle sakini Beril Gençtürk, "Bir kaç kez insanları ona tekme atarken görmüştüm. Hatta bu nedenle 3 kişiyle kavga ettim. Zaten hep köpeklere veya erkeklere saldırıyor. Belki kötü bir şey yaşamıştır. Benim de Bihter adında bir kedim var. Bir hayvanı mutlu etmek dünyanın en güzel duygusu. Kedi bana hiç saldırmadı" dedi.

İşte sosyal medyanın konuştuğu kedi

"KEDİYİ BUGÜN HİÇ GÖRMEDİK"

Yavruları arka bahçede beslediğini söyleyen Ali Aydın, "Normal bir ev kedisi bu. Yabani bir kedi değil. Bizim buradan gider, gelir. Yavrularına yemek taşır. Bizde kapıyı açık bırakıyoruz kedi için. Kedi de bize alıştı. Marketin önünde bazen yiyecek veriyorlar. Tarihi geçmiş malzemeler koydukları için kedi de orada besleniyor. Yani kedi alışmış oraya. Devamlı oralarda geziyor. Aslında saldırgan kedi değil. Yavruları olduğu için kıskanıyor. Kedi çok iyi bir kedi. Belki çocuklar canını yakmış olabilir. Kediyi bugün hiç göremedik. Kediyi çok seven bir ablamız var. Büyük ihtimalle ablamız, kediyi veterinere götürmüş olabilir. Çünkü bugün hiç görmedik. Bu saatlerde devamlı görürdük kedimizi" diye konuştu.

Mahallede esnafından Ayşe Yüksel, "Erkeklere ve köpek gördüğünde saldırganlaşıyor. Kadınlara bunu yaptığını hiç görmedim" dedi.

İşte sosyal medyanın konuştuğu kedi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

'Yeni Zelanda bunun hesabını sormazsa biz sormasını biliriz'

Muhtar fark etti! Evlere kimseyi yaklaştırmıyorlar

MHP'den seçim genelgesi: Teşkilatımız dikkatli ve uyanık olmalı...

Tek karacı subaydı! TSK'ya dönüyor