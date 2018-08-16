İşte Sincar operasyonunun görüntüleri
Dün terör örgütü PKK'ya Irak'ın kuzeyindeki Sincar'da vurulan darbenin görüntüleri ortaya çıktı. Kırmızı listede aranan teröristin aracının havadan vurulma anı saniye saniye görüntülendi. Operasyonda PKK'nın sözde elebaşlarından KCK yürütme konseyi üyesi "Mam Zeki Şengali" kod adlı İsmail Özden etkisiz hale getirilmişti.
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı tarafından dün, Irak'ın kuzeyindeki Sincar bölgesine düzenlenen ortak operasyonda, PKK'nın sözde elebaşlarından KCK yürütme konseyi üyesi "Mam Zeki Şengali" kod adlı İsmail Özden etkisiz hale getirilmişti.
Operasyona Hakkari'de PKK'lı teröristlerce şehit edilen 11 aylık Bedirhan Mustafa Karakaya'nın adı verilmişti.
Operasyon havadan da saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde kırmızı listede aranan teröristin aracının havadan vurulma anı yer alıyor.
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