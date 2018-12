İşte sevdiklerinizi mutlu edecek yılbaşı mesajları…

Her yıl olduğu gibi bu sene de 31 Aralık'ı 1 Ocak'a bağlayan gece tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de 2019'un ilk günü olarak kutlanacak. Yılbaşı heyecanı yaşayan binlerce vatandaş bir yandan kutlama hazırlıkları bir yaparken bir yandan da yeni yıl ile ilgili mesajları da paylaşmaya başladı. Özellikle yılbaşı gecesini sevdiklerinden uzakta geçirecek olanlar en güzel yılbaşı mesajını bulmak için internet üzerinden yılbaşı mesajlarını araştırıyor. İşte, aradığı cümleleri henüz bulamamış olanlar için en güzel yılbaşı mesajları



Tüm sessizlikleri gülüşlerinin dolduracağı bir 365 gün dilerim. Yeni yıl uğuruyla gelsin.



Acısıyla, tatlısıyla, іyіsіyle kötüsüyle bіr yıl daha geçti. Hoş geldin yenі yıl. Mutlu yıllar dostum!



Yeni yıl, hayat yolculuğunda sana; yeni umutlar, yeni beklentiler, yeni sevinçler ve yeni başarılar getirsin. Yeni yılınız kutlu olsun!



Yeni yılda umutların gerçek, gerçek mutlulukların sonsuz olsun! İyі Yıllar…



Çok kazançlı, keyifli, sevgi dolu, başarılı bir yıl olması dileğiyle.



Bulutsuz gökyüzü senin olsun demiştim; ümitlerin solmasın, tükenmesin diye. Yeni yılda hiç ümitsiz kalmaman ve hayallerine kavuşman dileğiyle.. İyi yıllar!



Ay, güneş ve yıldızlar gibi, hayalleriniz her zaman parıldamaya devam etsin. Yeni yılınız kutlu olsun!



Yeni yıl geleceğin ilk adımıdır. Yeni yılın umutla geçsin.



Her şeyin yok olduğunu düşündüğünüz anda, gelecek hâlâ yerindedir. Bu yılda en taze umutları kuşanmasnı ve hayallerini yaklaşmanı diliyorum. Mutlu seneler.



Geleceği oluşturacak her yeni günün bir öncekinden daha güzel, isteklerinize uygun ve sizi daha da mutlu etmesi dileğiyle. Mutlu Yıllar!

Yeni yılda yüzünden gülücükler, gönlünden sevgiler eksik olmasın. Mutlu yıllar…



Mutluluk yağmurları altında şemsiyesiz kalman dileğiyle…Nice mutlu yıllara.



Sevdiklerinizle birlikte mutlu, huzurlu bir yıla başlangıç yapmanızı ve tüm yılınızı aynı güzellikte geçirmenizi dilerim.



Nerede yaşam varsa, orada ümit vardır. Tüm ümit ve başarılar yeni yılda senin olsun!



Bembeyaz yağan kar, ne yaşanmışsa yaşansın örter geçmişin hatalarını… Yeni bir gelecek sunar bize ve yeni bir başlangıç… Yeni yılınız kutlu olsun…



Geleceğinizi oluşturacak her yeni gün bir önceki günden daha güzel, isteklerinize uygun ve sizi mutlu edecek şekilde olsun! İyi Seneler!