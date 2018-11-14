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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
14.11.2018 - 15:24, Son Güncelleme:

İşte sendika başkanını öldüren işçinin ilk ifadesi

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İşte sendika başkanını öldüren işçinin ilk ifadesi

DİSK'e bağlı Lastik-İş'in Genel Başkanı Abdullah Karacan'ın, Sakarya'nın Arifiye ilçesindeki lastik fabrikasında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesi, 2 kişinin de yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Arifiye ilçesindeki bir lastik fabrikasının bahçesinde bulunan iş yeri temsilciliği binasında dün çıkan olayda, Karacan'ın silahla vurularak yaşamını yitirmesi, 2 kişinin yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan fabrika işçilerinden Sedat U'nun İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliğindeki işlemleri tamamlandı.

Geniş güvenlik önlemleri altında Yenikent Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, adliyeye getirildi. Savcılık sorgusunun ardından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan şüpheli Sedat U, tutuklandı.

 "SİLAH 3-4 KEZ PATLADI"

Şüpheli savcılıkta ifadesinde, 2014 yılından bu yana lastik fabrikasında pres operatörü olarak çalıştığını söyledi.

Fabrikaya sendikanın bir önceki şube başkanı zamanında girdiğini belirten Sedat U, şunları kaydetti:

"O şube başkanı ile genel başkanın arasının bir nedenle bozuk olduğunu biliyorum. Hatta bu nedenle bir sene kadar önce genel başkan, şube başkanını görevden almıştı, daha doğrusu istifaya yönlendirmişti. Bu dönemden sonra şube başkanlığına yeni bir atama olmadı, genel başkan bizim sorunlarımızla kendi ilgilenmeye başladı. Bu süreçte şube, önceki şube başkanının fabrikaya kabullerini yaptığı, işe aldığı kişiler, çalışmayacakları, zorlanacakları birimlere yönlendirildiler, bu şekilde mobbing uygulayarak bu işçilerin işten çıkarılmaları sağlandı. Biz de bu durumu anlamak için sendikayla görüştük. Sendika yaşananların kendileriyle ilgili olmadığını bizlere söyledi. Ben de bunu kısım amirlerine tekrar dile getirdim ve yaşananların arkasında sendikanın olduğunu ve sendikanın talepleri fabrika müdürüne ileterek gerçekleştirdiğini anladım."

Dün silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti... Yüzlerce kişi uğurladı
Dün silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti... Yüzlerce kişi uğurladı

Şüpheli Sedat U, bu süreçte kendisinin de yerinin değişeceğini duyduğunu dile getirerek, şunları anlattı:

"Benim bağırsaklarımda sağlık problemim vardı. Bu yüzden beni gönderdikleri bölümde tam bir performans göstermem mümkün değildi. Bu performans eksikliğim hem beni zorlayacak hem de belki de işten ayrılmama neden olacaktı. Bu yüzden ben de geçen hafta sendika genel başkanını aradım, görüşmek istediğimi söyledim. O da bana 'Yurt dışındayım bakarız.' dedi. Ben yine akıbetimle ilgili olarak sendika yetkilileriyle kısım amirimle görüşmeler yaptım. Kısım amirim bana benden memnun olduklarını ve beni göndermek istemediklerini gerekirse sendikayla yüzleşebileceğini söyledi."

Olay günü saat 11.20 gibi iş yerindeki sendika temsilciliğine gittiğini, kendisine toplantı yapıldığını ve geleceklerini söylendiğini aktaran Sedat U, genel başkanın kendisini çağırdığını anlattı.

Temsilciliğe gittiğini, burada Karacan'ın silahını çıkartarak kendisine hakaret ettiğini, orada bulunanların kendisini darbettiğini ileri süren Sedat U, "Boğuşma sırasında silah patladı, 3-4 kez pat pat diye ses geldi, silah benim elimde kaldı başkan yere düştü. Ben de silahla birlikte temsilcilikten dışarı doğru kaçtım. Peşimden 'Yakalayın' diye ses duyunca ateş ede ede fabrika çıkışına doğu kaçmaya devam ettim. Güvenlik noktasında taksi vardı bindim kaçtım." ifadesini kullandı.

Sedat U, emniyete gitmek üzere yola çıktığı esnada polislerin geldiğini, kendisini yakaladıklarını, kendi rızasıyla silahı teslim ettiğini söyledi.
Silahın baştan itibaren çekmeceye konduğunu görmediğini iddia eden Sedat U, "Ancak temsilciliğe ikinci girdiğimde bir ara genel başkan silahı belinden çıkardı, elinde tuttu, tekrar masaya koydu, en son yanıma doğru gelirken tekrar eline aldı." dedi.

Şüpheli Sedat U, doğrudan ateş etmediğini, kimseyi hedef almadığını savunarak, "Olay yerinden ayrılırken sadece genel başkanın yere düştüğünü gördüm, bunun dışında başka bir yaralı görmedim. Vücudumdaki tüm yaralanmalar bu olaylar sırasında darbedilmem nedeniyle meydana gelmiştir." ifadelerini kullandı.

Sendika üyelerinin kendisinde şube başkanı potansiyeli olduğunu söylediklerini aktaran Sedat U, sendikanın İzmit'te bulunan sosyal tesislere gittiğini, genel başkanla başbaşa görüştüğünü ve burada Karacan'ın kendisini tehdit ettiğini iddia etti.

Olay

Sakarya'nın Arifiye ilçesindeki lastik fabrikasını ziyarete gelen Lastik-İş Genel Başkanı Abdullah Karacan (57), iş yeri temsilciliği binasında fabrikada çalışan işçilerden Sedat U'nun silahlı saldırısına uğramıştı.

Saldırıda, Karacan ile yanındaki iş yeri temsilcisi Osman Bayraktar (44) ve Mustafa Sipahi (46), vücutlarına isabet eden kurşunlarla yaralanmıştı. Karacan, kaldırıldığı Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.
Şüpheli, daha sonra olayda kullandığı silahla bindiği taksiyle kaçmaya çalışırken polis ekiplerince yakalanmıştı.

İlk ifadesinde iş yerindeki görev yeri değişikliği nedeniyle sendika yetkilileriyle tartışma yaşadığını iddia eden şüpheli Sedat U, çıkan kargaşa sırasında Genel Başkan Abdullah Karacan'a ait taşıma ruhsatlı silahı alarak olayı gerçekleştirmişti.

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