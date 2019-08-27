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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mehmet ÖZKAN-Yaşar KAPLAN/DHA
27.08.2019 - 09:33, Son Güncelleme:

İşte Şemdinli'de 8 teröristin etkisiz hale getirildiği o operasyon

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İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca Hakkari, Şırnak ve Van'da PKK terör örgütüne yönelik jandarma, emniyet birimleri ve güvenlik korucularının katılımıyla  başlatılan 'Kıran Operasyonu' devam ediyor. Operasyon kapsamında Şemdinli’nin Tuğlu bölgesinde 8 teröristin etkisiz hale getirildiği çatışmanın görüntüleri de basınla paylaşılırken, operasyonlarda teröristlere ait silah, mühimmat, el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzeme, roketatar mühimmatı, tanksavar ve el bombaları ele geçirildi.

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  • Şemdinlide 8 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyon
  • Şemdinlide 8 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyon
  • Şemdinlide 8 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyon
  • Şemdinlide 8 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyon
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İçişleri Bakanlığınca, Hakkari, Şırnak ve Van'da terör örgütüne yönelik jandarma, emniyet birimleri ve güvenlik korucularının katılımıyla başlatılan 'Kıran Operasyonu' sürüyor. 24-25 Ağustos'ta  Şemdinli ilçesine bağlı Tuğlu bölgesinde jandarma, polis ve güvenlik korucularının katılımıyla yapılan operarasyonda,  insansız hava araçlarının (İHA)  tespit ettiği bir grup teröriste,  F-16  savaş uçaklarıyla hava harekatı düzenlendi. Hava operasyonunun ardından kara harekatına başlandı.

8 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Teröristlerin bulunduğu bölgede operasyon düzenleyen askerler, 8 teröristi etkisiz hale getirdi. Bölgede yapılan arama tarama faaliyetleri sırasında çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi. Jandarma, 8 teröristin ele geçrildiği çatışma görüntülerini de basınla paylaştı. Çatışmanın yaşandığı bölgeye götürülen gazeteciler, ele geçririlen, silah, mühimmatları görüntüledi. Bölgede teröristlere ait 4 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, 1 dragunov keskin nişancı tüfeği, 1 RPG-7 roketatar, 5 antitank roketatar mühimmatı, 2 roketatar, 1 AT-4 tanksavar füzesi, 8 el bombası, 3  telsiz, el yapımı patlayıcı (EYP) yapımında kullanılan çok sayıda pil ve kablo, 8 elektrikli fünye,  2 akım ölçer ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.

2 SİVİLİN KANI YERDE KALMADI

Güvenlik güçlerinin sürdürdüğü 'Kıran Operasyonu'nda, PKK’lı teröristlerce  23 Temmuz Zirvintepe üs bölgesi ve 18 Ağustos Çatalca Kelebek üs bölgesine sivil aracın geçişi sırasında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden İlhami Çevik ve Sezer Sönmez’in kanı yerde kalmadığı belirtildi.

İçişleri Bakanlığı açıkladı 2 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı açıkladı! 2 terörist etkisiz hale getirildi

 

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