İşte seçim yasakları

24 Haziran’da saat 06.00’dan 24.00’e kadar her ne suretle olursa olsun alkollü içki satılması, içkili yerlerle umumi mahallerde her çeşit alkollü içki verilmesi ve içilmesi yasak. Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlardan başka hiç kimse silah taşıyamayacak.



Oy verme süresince kahvehane, kıraathane ve internet kafeler gibi bütün umumi eğlence yerleri kapalı olacak. Eğlence yeri niteliğini taşıyan lokantalarda yalnızca yemek verilebilecek. Seçim yasaklarına uyulmak şartıyla saat 18.00’den sonra düğün yapılabilecek.



Seçim günü saat 18.00’e kadar yayın organlarında seçimler ve seçim sonuçlarıyla ilgili haber, tahmin ve yorum yapılamayacak. Bütün yayınlar saat 21.00’den sonra serbest olacak ancak YSK tarafından gerek görülmesi halinde saat 21.00’den önce de yayınların serbest bırakılmasına karar verilebilecek.



Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tura kalması halinde aynı hükümler, 8 Temmuz tarihinde de uygulanacak. Karar örneği, Adalet Bakanlığı’na, İçişleri Bakanlığı’na, seçime katılma yeterliliği tespit ve ilân edilen siyasi parti genel başkanlıklarına da gönderildi.