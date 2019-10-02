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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Aslı DURAN/ANTALYA (DHA)
02.10.2019 - 13:03, Son Güncelleme:

İşte Öykü Arin'in son hali

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İşte Öykü Arin'in son hali

Antalya'da lösemi tedavisi gören Öykü Arin'e (4) 26 Haziran'da babasından nakledilen yarı uyumlu kök hücre yüzde 98,5 oranında tuttu. Sağlığı her geçen gün iyiye giden Öykü Arin'in kaşları ve kirpikleri belirginleşti, saçı çıkmaya başladı.

İzmir'de geçen yıl kasım ayında Juvenil Miyelomonositik Lösemi (JMML) teşhisi koyulan Öykü Arin Yazıcı, tedavisi için Antalya'ya getirildi. Anne Eylem Şen Yazıcı ve baba Çağdaş Yazıcı tarafından 'Öykü Arin'e umut ol, donör ol' kampanyası başlatıldı. Yurt içinde ve dışında binlerce kişi Öykü'ye umut olabilmek için kök hücre bağışında bulundu.

11 Nisan'da Medical Park Antalya Hastanesi'nde tedaviye alınan Öykü Arin'e, annesi Eylem Şen Yazıcı'dan yarı uyumlu nakil yapıldı. Nakil olumsuz sonuçlanınca 26 Haziran'da babası Çağdaş Yazıcı tarafından nakledilen yarı uyumlu kök hücre yüzde 98,5 oranında tuttu.

Hastaneye yakın bir bölgedeki eve taburcu olan Öykü Arin'in artık saçı çıkmaya başladı. Anne Eylem Şen Yazıcı'nın sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafta Öykü Arin'in kirpikleri, kaşlarının belirginleştiği ve saçlarının çıktığı görülüyor.

Anne Eylem Şen Yazıcı, kızı Öykü Arin'le geçirdiği anları sosyal medya hesabından paylaşarak birçok kişiye umut aşılıyor. 'Öykü Arin'e umut ol, donör ol' kampanyalarına destek olan kişi ve kurumlara özel kartlar gönderen minik Öykü'ye birçok kişi çeşitli kartlar ve hediyeler gönderiyor. Son olarak 'Çukur' dizisi ekibinden Öykü Arin'e kucak dolusu kitap geldi. Minik Öykü'ye gelen kitapların kapağında dizi ekibinin özenle yazdığı notlar ve imzalar bulunuyor.

İşte Öykü Arinin son hali

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