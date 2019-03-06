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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gündem
AA
06.03.2019 - 12:04, Son Güncelleme:

İşte oklu kirpiyi vahşice öldürenlere verilen ceza...

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Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğünce, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu için koruma altında bulunan oklu kirpinin öldürülmesiyle ilgili tutuklanan 3 kişiye 19 bin 165 lira idari para cezası verildi.

Siverek'te "pitbull" cinsi köpek kullanılarak yuvasından çıkarılan oklu kirpinin sopayla öldürülmesine ilişkin tutuklanan 3 kişiye, DKMP Genel Müdürlüğü tarafından da yaptırım uygulandı.

DKMP ekipleri, oklu kirpiyi öldüren kişilere, Kara Avcılığı Kanunu uyarınca 5 bin 151 lira tazminat cezası, Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında da 14 bin 14 lira idari para cezası uyguladı. Böylece söz konusu kişilere toplamda 19 bin 165 lira para cezası verilmiş oldu.

Kirpinin öldürülmesi görüntülerinin sosyal medyada yer alması üzerine DKMP ekipleri harekete geçerek, konuyu jandarma ve emniyete bildirmiş, Siverek Cumhuriyet Başsavcılığı da soruşturma başlatmıştı. Soruşturma kapsamında 3 kişi, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu'nun "yasaklara uymama" başlıklı 21. maddesinin, "Avlanmak suretiyle, bir canlı türünün yok olması tehlikesine ya da ekolojik dengenin bozulması tehlikesine neden olunması halinde failler hakkında iki yıldan beş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur" fıkrasına muhalefetten tutuklanmıştı.

Oklu kirpiyi vahşice öldüren şahıslar yakalandı
Oklu kirpiyi vahşice öldüren şahıslar yakalandı

 

 

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