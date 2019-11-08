İşte o 'şeytan'

ONLARCA kişinin zehirlendiği ıspanak krizindeki son sorumlulunun şeytanelması (domuzpıtrağı) adı verilen yabani ot olduğu ortaya çıktı. İçeriğinde atropin ve scopalamin maddelerinin bulunduğu belirlenen şeytanelmasının ise ıspanağın içine Ankara’nın Beypazarı ilçesinde karıştığı belirtildi. Hürriyet, dün o tarlada Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan ile Beypazarı Ziraat Odası Başkanı Mustafa Ateş’le bir araya geldi. Konunun muhatapları olay yerinden şu açıklamaları yaptı:

‘EĞİTİM VERECEĞİZ’

Beypazarı Ziraat Odası Başkanı Mustafa Ateş: İşçiler ıspanağı hızla toplarken zehirli otu karıştırmış. Burası 6 dönümlük bir alanın içerisinde 100 metrekarelik bir alan. Otun olduğu bölge sınırda. Arazide suyun olduğu tam sınıra denk gelmiş. Diğer yerlerde hiçbir sıkıntı yok. Ürün satılmadığı için ıspanak kesimi durduruldu. ‘Zehirli ıspanak’ kavramının kullanmasını üzüntüyle karşılıyoruz. Bu zehirli bir ot, ıspanak değil. Ispanağa karışmış. Bu otun böyle zehirli olduğunu biz de bilmiyorduk. İşçilere ve çiftçilere otlarla ilgili ıspanakla ilgili eğitim vereceğiz. Bundan sonra herkes daha dikkatli olacak. Bu süreç çiftçiye büyük zarar verdi. Tahlillerde çıktı, hiçbir ilaç veya başka bir madde yok. Arazinin sahibi bilse zaten toplamaz.” Murat YILMAZ / ANKARA





‘TAMAMEN İŞ KAZASI’

Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan: Her gün buradan sadece İstanbul’a 100 TIR sebze gönderiyoruz. Ürünün arttığı zaman bu 200 TIR’a çıkıyor. İlçemizde 40 bin ton ıspanak üretiliyor, Türkiye’nin ıspanak ihtiyacının yüzde 15’i buradan karşılanıyor. Bu olayın yaşandığı yer Beypazarı’nın tarım arazileri içerisinde yer alan bir ekim alanı değil. Bu otun olduğu yer ıspanağın ekildiği çok küçük bir alan. Hiç alakası olmayan bir konu diğer arazileri de etkiledi. Ispanağa benzeyen bir ot bu. İşçiler ıspanağı alttan keserek giderken karıştırmış. Münferit bir olay. Tamamen iş kazası. Zirai ilaç da yok.”

‘GIDA KONTROL LABORATUVARI KURULMALI’

GIDA Mühendisleri Odası, Kimya Mühendisleri Odası ve Ziraat Mühendisleri Odası İstanbul şubeleri tarafından TMMOB Makine Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi’nde ortak bir basın açıklaması düzenlendi. Açıklamada konuşan Ziraat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu üyesi Murat Kapıkıran, İstanbul Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün “Zehirlenmeye ıspanaklara karışan yabancı otların neden olduğu” açıklamasının kamuoyunda oluşan kaygıları gidermeye yeterli olmadığını belirterek şunları söyledi:

‘ŞEFFAFÇA PAYLAŞILMALI’



“Kamunun bilgilenme hakkı çerçevesinde söz konusu ‘ileri tetkik’ analizlerin hangi metotlarla yapıldığı, ürünün yetiştiği toprağın kalıntı analizinin yapılıp yapılmadığı, analizlerin, tarım ilaçları, kimyasal maddeler, doğal besin toksinleri, deterjanlar, ağır metaller, radyoaktif kalıntı, mikroplastikler, parazitler ve mikroorganizmalar bakımından yapılıp yapılmadığına ilişkin bilgilerin şeffaf olarak paylaşılması gerekmektedir. Olayla ilgili tohumdan tabağımıza kadar gıdanın yolculuğunda kontrollerin, denetimlerin eksiksiz ve düzenli yapılması zorunluluktur. Bu denetimin en önemli basamaklarından olan gıda kontrol laboratuvarları, üretim havzalarında ve hallerde bir an önce kurulmalıdır.” Burcu PURTUL UÇAR / İSTANBUL

İZMİR’DE İLK ADIM ATILIYOR



İZMİR Büyükşehir Belediyesi Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan onaylı gıda kontrol laboratuvarı kuruyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, kooperatiflerin ürettikleri ürünlere pestisit, toksin ve mikrobiyolojik tahliller yapılacağını belirtti. Soyer şunları söyledi: “Tohumdan başlayarak sofraya kadar gıda zinciri ile ilgili yepyeni bir düzenlemeyi, perspektifi getirmemiz lazım. Böylece bugün ıspanakta yaşanan, yarın bir başka üründe yaşanacak olan sorunu da gidermiş olacağız. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın izniyle gıda kontrol laboratuvarı kuruyoruz. Laboratuvarı kooperatiflerin ürettikleri ürünlerin yanı sıra hal için de kullanacağız. Üreticimizin de tüketicimizin de içi rahatlayacak.” Eyüp SERBEST