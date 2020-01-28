İşte o gerekçe: Hâlâ şüphe yok

İstanbul Beyoğlu’nda ilkokul öğretmeni Şengül Karaca ile Hasan Aydın, 4 Mayıs 2017’de, tartışma yaşadı. Arkadaşlarına Facebook’tan Aydın’ın şiddet uyguladığına dair mesaj atan Karaca, 02.00 sıralarında 3’üncü kattaki evin penceresinden düşerek öldü. Görgü tanığı Ertuğrul Karakuş, bir kadının bağırdığını duyduğunu, arkasından 2 elin kadını aşağıya doğru ittiğini söyledi. Tutuklanan Aydın, Karaca’nın pencereden atladığını iddia etti. Aydın hakkında müebbet hapis istemiyle dava açıldı.



‘TANIĞIN GÖRGÜSÜ ŞÜPHELİ OLDU’



Mahkeme heyeti, cansız konu manken ile olay yerinde keşif yapılmasına karar verdi. Ancak konu mankeni getirilmedi. Karaca’nın düştüğü yere karton kutu konularak tespitlerde bulunuldu. Bilirkişi raporunda “Pencerenin dar olduğu bir kişinin kendi isteği dışında atılmasının zor olduğu değerlendirilmektedir” denildi.



Beraat eden Aydın’la ilgili mahkeme gerekçeli kararını açıkladı. Tanığın ölümünün vurgulandığı kararda, “Tanığın görgüsü şüpheli hale geldi. Cinayet mi, intihar mı olduğunun kesin ayrımı yapılamadı. Kaza ihtimalinin de değerlendirilmesi gerekti. Sanığın üzerine atılı eylemi gerçekleştirmiş olduğu yönündeki iddia şüpheden arındırılamadı” denildi.



Kararın devamında, Karaca’nın Facebook paylaşımı da başka delillerle desteklenmediğinden Aydın’ın atılı suçu işlediğinin delili olarak kabulünün mümkün olmadığı ifade edildi. Maktulün kanında çıkan yüksek alkolün, dengeyi olumsuz etkilemesi sonucu kaza ihtimalinin de bulunduğu değerlendirildi.