İşte o çığlık!

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’nde fotoğrafçılık bölümünde okuyan Güleda Cankel’in (19), eski sevgilisi Zafer Pehlivan tarafından öldürülmesinden 12 saat önce Emniyet’te vermiş olduğu ifadeye Hürriyet ulaştı. Sokak ortasında dayak yiyip, “Haydi şikâyetçi olsana edebiliyorsan” diye tehdit edilen Güleda, polisler tarafından 18 Kasım 2019’un ilk saatlerinde getirildiği Isparta Sanayi Şehit Faruk Kaplan Polis Merkezi’nde şunları söyledi:



‘TEDBİR İSTEMİYORUM’



“Kapının zili çaldı. Kapıyı açtığımda Zafer karşımdaydı. Konuşalım diye içeri aldım. Başlarda sakin sakin konuştuk ama sonradan sinirlendi. Boğazımı eliyle sıkıp silkelemeye başladı. Saat 00.00’a kadar ‘Önce seni, sonra kendimi öldüreceğim’ diyerek tehdit etmeye başladı. Kurtulmak için markete gidelim bahanesiyle Zafer’i dışarıya çıkardım. Markete girip çıktıktan sonra Zafer’den kurtulmaya çalıştım. Birilerini aramak isterken telefonu aldı ve yere vurdu. Telefonum parçalandı. Arkadaşımın yanına gitmek istedim. Zafer engel oldu ve beni kucaklayarak evimin sokağına götürdü. Saat 00.45’te burada beni yumruk ve tekmeyle darp etti. Bağırınca vatandaşlar geldi. Polisi ve 112’yi aramışlar. Zafer beni kıskançlık ve kendisiyle barışmadığım için darp etmiştir. Beni darp, tehdit ettiği ve telefonumu kırarak zarar verdiği için şikâyetçi değilim. Zafer’in bir anlık öfkeyle yaptığını düşünüyorum. Bir tedbir kararı istemiyorum.”



KALBİNDEN BIÇAKLADI

Pehlivan ise Cankel’in anlatımlarını doğrulayarak “Bir anlık öfkeyle darp ve tehdit ettim. Kız arkadaşımı kıskandığım için bu olaylar olmuştur. Pişmanım” dedi. ‘Kasten yaralama’, ‘tehdit’ ve ‘mala zarar verme’ suçlarından hakkında işlem yapılan Pehlivan, saat 03.51’de serbest bırakıldı. Sabaha karşı Güleda’nın evine giden Pehlivan, genç kızla saat 12.00’de tartışmaya başladı. Güleda’yı kabloyla boğduktan sonra kalbinden bıçaklayarak öldürdü. Olaydan sonra Pehlivan’ın serbest bırakılması polis ihmalini gündeme getirmişti.



SORUŞTURMA SÜRÜYOR



Cankel Ailesi’nin avukatı Alev Öztürk, “Katilin yaptıkları, cinayetin tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek işlendiğini net olarak ortaya koymaktadır” dedi. Davanın ilk duruşması 25 Şubat’ta görülecek. Olaydan sonra polisler hakkında başlatılan idari soruşturma ise devam ediyor. Cankel Ailesi’nin avukatları, polisler hakkında adli soruşturma yapılması için de suç duyurusunda bulunmaya hazırlanıyor.