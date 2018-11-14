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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Gökhan CEYLAN- Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)
14.11.2018 - 14:09, Son Güncelleme:

İşte o an! Soyguncu bunu hiç beklemiyordu

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ANKARA’da kar maskeli bir kişi, elindeki tabancayla girdiği kuyumcu dükkanını soymak istedi. Çekmedeki tabancasını çıkarıp, şüphelinin ayağına doğru ateş eden kuyumcu Emin Bektemur, koşarak kaçan soyguncuyu uzun süre kovaladı. Bu anlar, saniye saniye güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Olay, saat 09.00 sıralarında Mamak ilçesindeki Şahintepe Mahallesi’nde meydana geldi. Kar maskesi takan silahlı bir kişi, Hocalı Caddesi üzerindeki kuyumcu dükkanına gelerek, soygun girişiminde bulundu. Cebinden çıkardığı poşeti dükkan sahibi Emin Bektemur’un önüne atan silahlı soyguncu, poşeti altınla doldurmasını istedi. Kısa bir süre soyguncu ile konuşmaya çalışan Bektemur, daha sonra çekmecedeki tabancasını çıkararak namlusunu soyguncuya doğrulttu. Bektemur daha sonra soyguncunun ayağına doğru ateş etti. Neye uğradığını şaşıran kar maskeli soyguncu, bunun üzerine koşarak dükkandan kaçtı. Bektemur, dükkandan çıktıktan sonra da bir süre soyguncuyu kovaladı.

İşte o an Soyguncu bunu hiç beklemiyordu


SOYGUN GİRİŞİMİ KAMERADA

Silahlı soygun girişimi, saniye saniye güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Silah seslerini duyanlar da durumu polise bildirdi. Olay yerinde incelemede bulunan polis ekipleri, çevre güvenliği alarak parmak izi çalışması yaptı. Şüphelinin yakalanması için de polis ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

İşte o an Soyguncu bunu hiç beklemiyordu


’MAL CANIN YONGASIDIR’

Yaşadığı o anları anlatan kuyumcu Emin Bektemur, "Sabah 9 saatlerinde silahlı gasp olayına şahit olduk. Bir mağduriyet yaşadık. Adam poşeti önüme attı sonra silahı çekerek poşeti doldurmamı istedi. Ben poşeti doldurmadım ve onu biraz oyaladım. Daha sonra çekmecedeki silahı çıkardım. Silahın emniyetini açarak ağzına mermiyi verdim. Bir el ateş ettim. Daha sonra kaçmaya başladı. Kaçarken sendelediğini gördüm ama onu vurdum mu, vurmadım mı bilmiyorum. Silahı çektiğimde ’Yapma vururum’ dedi. Mal canın yongasıdır. Öyle vurmayla olmuyor. Gerekirse biz de vuracağız ya da vurulacağız. Tüm Ankara Emniyeti sağ olsun seferber oldu. Şahıstan şikayetçi olduk ve inşallah kısa sürede yakalanacak" dedi.

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