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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dinçer AKBİR- Alişan KOYUNCU/DERİNCE (Kocaeli) (DHA)
18.06.2019 - 13:31, Son Güncelleme:

İşte o an! Böyle baktılar

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İzmit'te aniden bastıran sağanak sonrası kanalizasyonların taşmasıyla kuaförü su bastı. Kapıları kapatarak içeri su girmesini önlemeye çalışan personel ile dükkandaki müşteriler mahsur kaldı. Yaşanan su baskını sırasında kuaför içerisindeki müşterilerin işlemlerinin devam etmesi ise dikkat çekti.

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  • Kuaförü su bastı
  • Kuaförü su bastı
  • Kuaförü su bastı
  • Kuaförü su bastı
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İzmit'te öğle saatlerinde aniden bastıran yoğun yağış ile caddeler suyla doldu. Birçok kişi yağmurdan kaçmak için saçak altlarına sığınırken, Kozluk Mahallesi'nde bir kadın kuaförünü ise su bastı. Sokaktaki kanalizasyonların taşmasıyla birlikte göle dönen caddedeki sular, kot farkı nedeniyle yolun altında bulunan kadın kuaförüne geldi.

Bu sırada dükkanda bulunan çalışanlar, kuaförün kapısını kapatarak içeriye su girmesini önlemeye çalıştı. Kapının önünün su ile dolması sebebiyle dükkan içerisinde çalışanlar ve müşteriler mahsur kaldı. Sokağa gelen itfaiye ekibinin motorlu pompa yardımıyla dükkan önündeki suyu boşaltmasının ardından kapı açıldı. Yaşanan su baskını sırasında kuaför içerisindeki müşterilerin işlemlerinin devam etmesi ise dikkat çekti.

Yaklaşık 20 yıldır aynı sokakta yaşayan Efraim Şencan, "Buraya her yağmur yağışında rögarlardan sular fışkırıyor. Burada 3 tane ızgara vardı. Yolu bir kez yaptılar 2'ye indirdiler, bir daha yaptılar 1'e indirdiler. Ondan sonra yaptılar, küçücük bir ızgara kaldı. Bir anda yağmur bastırınca buradaki rögarlar çekmiyor. Rögardan üst yollardan gelen sular fışkırıyor. Her yağmur yağışında durum aynı. Buranın kesinlikle elden geçirilmesi lazım" dedi.

Su baskını nedeniyle dükkanının içerisinde mahsur kalan kuaför Uğur Leylek ise, "Mazgallar çekmiyor, mazgallar tıkalı. Zaten ufacık bir mazgal her iki yönden gelen suyu çekmez. İstediği kadar büyük boru koysunlar. Burası rezalet. Baktık ki su geliyor, kapattık her yeri. İçeride mahsur kaldık. Olmaz böyle" diye konuştu.

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