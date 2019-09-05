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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
05.09.2019 - 15:24, Son Güncelleme:

İşte milyon dolarlık projede son durum...Asansörü 12 günde yıkamadılar!

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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un emri ile Bodrum kıyılarında başlayan kaçak yapılarla mücadelede Küçükbük Mahallesi Çeteli burnunda bulunan milyon dolarlık projede asansör yıkımı 12 gündür sürüyor. 4 katlı asansörün en üst katında bulunan 1 duvarın 12 günde yıkılması dikkatlerden kaçmadı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un Bodrum'da kıyı ve koylarda incelemesiyle başlayan kaçak yapıların yıkımı için son 1 hafta kaldı. Yaklaşık 3 hafta önce Bodrum’a gelerek Bodrum koylarında incelemelerde bulunan Kurum, vahşi yapılaşmayı görünce detaylı bir araştırma hazırlattı. Kıyı kesimlerindeki binlerce yapının kaça ve imara aykırı olduğu ortaya çıktı. Bakan Kurum, kaçak yapıların yıkılması için 1 ay müddet verdi. Kaçak ve imara aykırı yapıları yapanlara Bakan Kurum, “1 ay içerisinde kendiniz yıkın yoksa biz gelir yıkarız” dedi.

12 günde 1 asansör yıkılamadı

Bakan Kurum’un incelemelerinin ardından Küçükbükü Mahallesi Çeteli burnunda bulunan villa ve otelin olduğu bölgeye gelen Çevre ve Şehircilik Bakanlığından yetkililer ile Bodrum Belediyesi ekipleri asansörü yıkma kararı almıştı. İş makinesinin giremediği bölüme projenin sahibi kendisinin kolonları keserek vinç ile alacağını söylemişti. Bodrum Belediyesi yetkililerinin gözlemleriyle yıkım işlemleri başlamıştı. 12 gündür süren ve 4 bloktan oluşan asansörün 1 bloğunun ön kısmının bir duvarın yıkıldığı dikkatlerden kaçmadı. 12 günde 1 asansörün yıkılamamasının sebebi ise öğrenilemedi. 330 villa ve bir otelden oluşan “the bo viera” projesinin asansörün yerinde durduğu sahilde bir vincin olduğu görüldü.

8 kez mühürlendi

Çeteli burnunda bulunan denize sıfır 154 bin metrekarelik arazide inşa edilmeye başlanan proje, Bodrum Belediyesi tarafından 8 kez mühürlenmişti. Projenin yapımı Şubat 2016'da başladı. 200 milyon dolar yatırımla hayata geçirilen projeye tepki gösteren bölge sakinleri onaylanan imar plan değişikliklerinin iptali için dava açtı. Muğla 2. İdare Mahkemesi 18 Temmuz 2018'de aldığı kararla, plan değişikliğinde kamu yararı olmadığını belirterek yürütmeyi durdurdu. Proje sahibi firma itiraz etti ve istinaf mahkemesine başvurdu. Üst mahkeme Haziran 2019'da verdiği kararda, Muğla 2. İdare Mahkemesinin verdiği kararı iptal etti.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum tarafından Bodrum'da bulunan bin 611 konut, 4 otel inşaatı durduruldu. Kaçak olan binaların yıkımı için 1 ay müddet veren Bakan Kurum “yıkmazlarsa biz yıkarız” diyerek Bodrum’daki kaçak yapılaşmaya izin vermeyeceklerini söyledi.

İşte milyon dolarlık projede son durum...Asansörü 12 günde yıkamadılar

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