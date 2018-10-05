İşte merak edilen o 'uçak'
Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hediye edilen VIP donanımlı özel uçak kırmızı beyaza boyandı. Ay yıldız motifiyle boyanan uçağın üzerine "Türkiye Cumhuriyeti" yazıldı.
Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a geçtiğimiz günlerde VIP donanımlı özel uçak hediye etmişti. Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki Boeing 747-800 tipi VIP uçak kırmızı beyaza boyandı. Ay yıldız motifiyle boyanan uçağın üzerine "Türkiye Cumhuriyeti" yazıldı.
76 koltuk kapasiteli uçağın Cumhurbaşkanlığı tarafından özellikle yurt dışı seyahatlerinde kullanılması bekleniyor.
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