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Haber Giriş: 31.01.2020 - 20:42,Son Güncelleme:/

İşte koronavirüse karşı alınması gereken önlemler

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İşte koronavirüse karşı alınması gereken önlemler

İÜC Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, koronavirüsünün yayılmasını önlemek için uygulanacak genel önlemleri açıkladı

* Hastalar kalabalık ortamda bulunmamalı, kalabalık ortamda bulunmaları gerekiyorsa basit cerrahi maske kullanmalıdır.

* El hijyenine çok dikkat edilmelidir (eller en az 20 saniye boyunca sabun ve suyla yıkanmalı, sabun ve su yoksa gözle görülür kirlenme yoksa alkol bazlı el dezenfektanı kullanılmalıdır).

* Eller yıkanmadan gözlere, buruna ve ağıza dokunulmamalıdır.

* Solunum yolu hastalığı belirtileri (öksürük, hapșırık, nefes darlığı vb.) olan hastalarla maskesiz yakın temastan kaçınılmalıdır.

* Öksürürken ve hapșırırken ağız ve burun mendille kapatılmalı, ardından mendil çöp kutusuna atılarak eller yıkanmalı, mendil yoksa ağız ve burun dirseğin ön yüzüyle kapatılmalıdır.

* Sık kullanılan nesneler ve yüzeyler temizlenmeli ve dezenfekte edilmelidir.

* Hasta kișilerin havlu gibi kișisel eșyaları ortak kullanılmamalıdır.

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