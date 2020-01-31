İşte koronavirüse karşı alınması gereken önlemler

* Hastalar kalabalık ortamda bulunmamalı, kalabalık ortamda bulunmaları gerekiyorsa basit cerrahi maske kullanmalıdır.



* El hijyenine çok dikkat edilmelidir (eller en az 20 saniye boyunca sabun ve suyla yıkanmalı, sabun ve su yoksa gözle görülür kirlenme yoksa alkol bazlı el dezenfektanı kullanılmalıdır).



* Eller yıkanmadan gözlere, buruna ve ağıza dokunulmamalıdır.



* Solunum yolu hastalığı belirtileri (öksürük, hapșırık, nefes darlığı vb.) olan hastalarla maskesiz yakın temastan kaçınılmalıdır.



* Öksürürken ve hapșırırken ağız ve burun mendille kapatılmalı, ardından mendil çöp kutusuna atılarak eller yıkanmalı, mendil yoksa ağız ve burun dirseğin ön yüzüyle kapatılmalıdır.



* Sık kullanılan nesneler ve yüzeyler temizlenmeli ve dezenfekte edilmelidir.



* Hasta kișilerin havlu gibi kișisel eșyaları ortak kullanılmamalıdır.