İşte katil
UKRAYNA’nın Harkov kentinde tıp okuyan Buket Yıldız (20 ve Zeynep Hüsünbeyi’nin (22) öldürülmesiyle ilgili Ukrayna polisinin geniş çaplı araştırması sürerken, hakkında uluslararası arama kararı çıkarılan ve Türkiye’ye kaçtığı belirlenen 1998 doğumlu zanlı Hüsnü Can Çökmez dün akşam saatlerinde Pendik Kurtköy Mezarlığı’nda yakalandı.
EŞKALİ BÖYLE VERİLDİ
Harkov emniyetinden yapılan açıklamada ise cinayetin işlendiği daireden maktullere ait olan dizüstü bilgisayar, printer ve cep telefonlarının da çalındığının tespit edildiği vurgulandı. Şüphelinin, kasten cinayet ve gasp suçlarından arandığı kaydedildi. Ukrayna polisi, şüphelinin iki fotoğrafını da yayımladı. Cinayet şüphelisi Çökmez’in Ukrayna’dan ayrılırken üzerinde siyah mont, gri eşofman, beyaz tişört ve siyah ayakkabılar olduğu, beraberinde sırt çantası ile gitar bulunduğu belirtildi. 170 santimetre boyundaki şüphelinin sol kaşında ve alt dudağında piercing bulunduğu ve yüzünde çizikler olduğu bilgisi de verildi. 31 Aralık günü 16.00-19.00 saatleri arasında şüpheliyi ‘Studentska’ metro istasyonu civarında gören görgü tanıkları ile havaalanına götüren taksi şoförünün de arandığı bildirildi.
KURU SIKI VE BIÇAK ÇIKTI
Hüsnü Can Çökmez, Ukrayna adli makamlarının gönderdiği yazı ile tüm Türkiye’de de aranmaya başlandı. Asayiş Şube ekipleri, olayın ardından Türkiye’ye geldiği belirlenen Çökmez’le bağlantılı 2 adreste de arama yaptı ancak izine rastlanmadı. Ekipler, Çökmez’i dün akşam saatlerinde Pendik’teki Kurtköy Mezarlığı’ndaki babasının mezarı başında yakaladı. Üzerinden kuru sıkı tabanca ve bıçak çıktı.
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