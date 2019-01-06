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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çetin AYDIN/HÜRRİYET - Sonat Kerem/DHA
06.01.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

İşte katil

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İşte katil

UKRAYNA’nın Harkov kentinde tıp okuyan Buket Yıldız (20 ve Zeynep Hüsünbeyi’nin (22) öldürülmesiyle ilgili Ukrayna polisinin geniş çaplı araştırması sürerken, hakkında uluslararası arama kararı çıkarılan ve Türkiye’ye kaçtığı belirlenen 1998 doğumlu zanlı Hüsnü Can Çökmez dün akşam saatlerinde Pendik Kurtköy Mezarlığı’nda yakalandı.

EŞKALİ BÖYLE VERİLDİ

Harkov emniyetinden yapılan açıklamada ise cinayetin işlendiği daireden maktullere ait olan dizüstü bilgisayar, printer ve cep telefonlarının da çalındığının tespit edildiği vurgulandı. Şüphelinin, kasten cinayet ve gasp suçlarından arandığı kaydedildi. Ukrayna polisi, şüphelinin iki fotoğrafını da yayımladı. Cinayet şüphelisi Çökmez’in Ukrayna’dan ayrılırken üzerinde siyah mont, gri eşofman, beyaz tişört ve siyah ayakkabılar olduğu, beraberinde sırt çantası ile gitar bulunduğu belirtildi. 170 santimetre boyundaki şüphelinin sol kaşında ve alt dudağında piercing bulunduğu ve yüzünde çizikler olduğu bilgisi de verildi. 31 Aralık günü 16.00-19.00 saatleri arasında şüpheliyi ‘Studentska’ metro istasyonu civarında gören görgü tanıkları ile havaalanına götüren taksi şoförünün de arandığı bildirildi.

İşte katil

KURU SIKI VE BIÇAK ÇIKTI

Hüsnü Can Çökmez, Ukrayna adli makamlarının gönderdiği yazı ile tüm Türkiye’de de aranmaya başlandı. Asayiş Şube ekipleri, olayın ardından Türkiye’ye geldiği belirlenen Çökmez’le bağlantılı 2 adreste de arama yaptı ancak izine rastlanmadı. Ekipler, Çökmez’i dün akşam saatlerinde Pendik’teki Kurtköy Mezarlığı’ndaki babasının mezarı başında yakaladı. Üzerinden kuru sıkı tabanca ve bıçak çıktı.

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