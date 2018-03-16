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    İşte Kardak'ı gözetleyecek kule inşaatında son durum

    MUĞLA (İHA)
    16.03.2018 - 13:12 | Son Güncelleme:

    Türkiye ile Yunanistan arasında gerilime yol açan Kardak kayalıklarına 2 mil uzaklıktaki Çavuş Adası'na, Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yapılan gözetleme kulesinin inşası devam ediyor.

    Kulenin bitiminin ardından bölge termal kameralarla sürekli izlenecek ve bölgede kuş uçurtulmayacak. 

    Kardak kayalıklarına 2 mil uzaklıkta bulunan Çavuş Adası'na inşa edilecek gözetleme kulesi için inşaat çalışmaları hızlı bir şekilde ilerliyor. Çavuş adasına yapılacak olan gözetleme kulesi için adada yol çalışmaları devam ediyor. Adanın Gümüşlük mahallesine bakan tarafına ise küçük bir iskele kurulduğu görüldü. Kardak kayalıklarını 24 saat termal kameralarla izleyecek olan Türk askeri, yasa dışı göçlerin geçişini ve sınır ihlallerinin yapılmasını da engellemiş olacak.

    İşte Kardakı gözetleyecek kule inşaatında son durum


     

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    Etiketler: kardak , kule , gözetleme kulesi , çavuş adası , gündem
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