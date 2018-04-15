Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler > Gündem>Kara kutu çözüldü ... İşte yalı kazasının nedeni

    Kara kutu çözüldü ... İşte yalı kazasının nedeni

    Hürriyet Haber
    15.04.2018 - 17:45 | Son Güncelleme:

    Tarihi Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı’na çarpan geminin kara kutusu çözümlendi. Gemideki arızanın 5 numaralı silindirdeki çatlamadan kaynaklandığı anlaşıldı.

    İstanbul Boğazı’nda dümeni kilitlenen Malta bayraklı 'Vitaspirit' isimli dev gemi, Anadolu Hisarı’nda bulunan tarihi Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı’na çarpmıştı.

    Yalıya çarpan geminin kara kutusu çözümlendi. Geminin kara kutusunun çözümlenmesi sonucu, kazanın neden kaynaklandığı ortaya çıktı.

    Malta bayraklı 'Vitaspirit' isimli gemi, İstanbul Boğazı'nda dümeni kilitlenince Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'na çarparak, yalının büyük hasar görmesine neden olmuştu. Geminin kara kutusu çözümlendi.

    Habertürk TV`de yer alan habere göre, gemideki arızanın 5 numaralı silindirdeki çatlamadan kaynaklandığı anlaşıldı. Çatlama sonucunda soğutma suyu eksildi.

    Bu nedenle de hararet yükselmesi meydana geldi. Makinelerin hararet nedeniyle durduğu belirlendi. Kara kutunun çözümü yakın zamanda ilgili makamlara sunulacak.

    Hekimbaşı Yalısı nasıl kurtulur İşte içinden karelerHekimbaşı Yalısı nasıl kurtulur? İşte içinden kareler

    Etiketler: gemi kazası , yalı kazası , gündem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri