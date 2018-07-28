İşte Kanlı Ay tutulmasından dikkat çeken fotoğraflar
21. yüzyılın en uzun "kanlı ay" tutulmasının yaşandığı bu gece; Dünya'nın Güneş ile Ay arasına gireceği tutulma sırasında yerkürenin gölgesi, 1 saat 43 dakika boyunca Ay'ın görünen yüzünü tamamıyla örttü. Türkiye’den de gözlenebilen tutulma, dün gece saat 20:13’te başladı ve 02:30 civarında sona erdi. İşte Kanlı Ay tutulmasından dikkat çeken fotoğraflar
21. YÜZYILIN en uzun Ay tutulması gerçekleşti. Dün 20.13’de başlayan tutulma, bugün 02.30’da sona erdi. Dünya ve Mars gezegenlerinin birbirine en yakın konuma geleceği tutulma esnasında Dünyanın gölgesinin altında kalan Ay, bakır rengini aldı. Dünya’nın, Güneş ile Ay arasına girmesi sonucu yerkürenin gölgesi 1 saat 43 dakika boyunca Ay’ın görünen yüzünü tamamen örttü ve ve ’tam tutulma’ gerçekleşti.
Türkiye’nin bir çok ilinde olduğu gibi İstanbul’dan da çıplak gözle izlenebilen tutulma sırasında, ay bazı zamanlarda bulutların arkasında kaldı. Ortaköy Sahili’ nde toplananlar doğa olayını fotoğraf makinalarıyla ölümsüzleştirdi. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve "Kanlı Ay", kartpostallık görüntüler oluşturdu. ÿHaliç Metro Köprüsü’nün seyir terasından toplananlar doğa olayını fotoğraf makinalarıyla ölümsüzleştirdi. ’Kanlı Ay’ tarihi yarımada üzerinde seyrine doyum olmayan görüntüler oluşturdu.
Adana’da vatandaşlar, Bici Bici yiyerek 21. Yüzyılın en büyük Kanlı Ay Tutulmasını izledi.
Antartika, Avustralya, Rusya, Afrika gibi ülkelerden çıplak gözle izlenebilen ve 21. Yüzyılın en uzun Kanlı Ay Tutulması Türkiye’den de rahatlıkla izlenebildi. 20.13’de başlayıp gece yarısı 02.30’da sona eren Kanlı Ay Tutulmasını izlemek isteyen Adanalı vatandaşlar Adnan Menderes Bulvarına akın etti.
Vatandaşlar sıcak havanın etkili olmasından dolayı Bici Bici satan dükkânlara akın ederek Bici yiyip Kanlı Ay Tutulmasını izledi. Bici bici satan dükkan sahibi ise Kanlı Ay Tutulmasını izlemeye gelen müşteriler nedeniyle mekanının ful dolduğunu hatta çoğu müşterileri yer olmadığı için geri çevirdiğini söyledi.
Bici bici yiyerek Kanlı Ay Tutulmasını izlemeye gelen Şengül Halaçoğlu isimli bir bayan ise, ‘’saat 18:00’de Adnan Menderes Bulvarına geldim. Kanlı Ay Tutulmasının 1 dakikasını bile kaçırmak istemedim. Astroloji ile ilgileniyorum. Daha önceden de Ay’ın dünyaya en yakın olduğu zamanda ’da yine takip ettim’’ dedi. Sıcak havalardan dolayı bici bici yiyerek Kanlı Ay Tutulmasını izlediğini belirten Halaçoğlu, Adana sıcaklarına en iyi bici bicinin geldiğini söyledi.
Malatya’da ’Kanlı Ay Tutulması’ kısmen izlenebildi
MALATYA’da, 21’inci yüzyılınÿen uzun ay tutulması olması beklenen ’Kanlı Ay Tutulması’ kısmen izlenebildi.
Kanlı Ay Tutulması,ÿkentin yüksek kesimlerinde merakla izlendi. Havanın kararmasıyla birlikte ay, saat 21.30 sıralarında kendini gösterdi. Kentin birçok yerinden meraklı gözlerle ’Kanlı Ay Tutulması’nı izleyen vatandaşlar, fotoğraf çekip video kaydı yaptı.
Ay tutulmasını tarihi kampüste izlediler
İstanbul Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü'nce düzenlenen Gözlem Geceleri etkinliğinde, ay tutulmasını izleyen vatandaşlara tutulma hakkında bilgiler verildi
İstanbul Üniversitesi (İÜ) Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü'nce düzenlenen etkinlikte, yüzlerce vatandaş 21. yüzyılın en uzun ay tutulmasını izledi.
İÜ Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü'nün Gözlemevi Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Amatör Astronomlar Kulübü iş birliğiyle düzenlediği "Gözlem Geceleri" etkinliği için üniversitenin Beyazıt Kampüsü'ne 3 büyük teleskop kuruldu.
Havanın yeterince kararmasıyla başlayan etkinlikte, aralarında üniversite öğrencilerinin de bulunduğu yüzlerce kişi, 21. yüzyılın en uzun ay tutulmasını sırayla gözlemledi. Tutulmayı izleyenlere "Ay ve Ay Tutulmaları" ile "Astronomideki Güncel Gelişmeler" başlıklı sunumlar yapıldı. Etkinlikte ayrıca planetaryum gösterimleri, Tarihi Kubbe ve Gleissberg Astronomi Koleksiyonu ziyareti ve çocuklara yönelik "Ay ve Tutulmalar" temalı atölye çalışmaları gerçekleştirildi.
İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi ve Gözlemevi Müdürü Doç. Dr. Tolga Güver, tutulma uzun süreceği için bunun sıradan bir ay tutulması olmadığını belirterek, "Diğer gezegenlerin konumları itibarıyla da bu sefer biraz daha eğlenceli bir durum olacak." dedi.
Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü doktora öğrencisi Duygu Durmuş ise insanların astronomiye ilgi göstermeye başladıklarını anlatarak, "Burada minicik çocukların 'Bugün ayda nasıl bir hareket olacak ve nasıl kızaracak?' diye soru sormaları, teleskop için bu kadar saat beklemeleri harika ve ülke adına
sevindirici bir şey." ifadesini kullandı.
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