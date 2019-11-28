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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)
28.11.2019 - 15:53, Son Güncelleme:

İşte İstanbul'un merak edilen okulu

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İşte İstanbul'un merak edilen okulu

Öğrenci sayısı bakımından Türkiye’deki 45 ilçe nüfusundan fazla olan Avcılar’daki Leyla Bayram İlkokulu’nda görev yapan 147 öğretmen için iki ayrı kişisel bakım odası oluşturuldu. Okul Müdürü Mustafa İsmail Akçay, öğretmenlerin kendilerini rahat ortamda hissetmelerine büyük önem verdiklerini söyledi.

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  • Türkiye’nin en kalabalık ilkokulunda öğretmenlere ‘Kişisel bakım odası’
  • Türkiye’nin en kalabalık ilkokulunda öğretmenlere ‘Kişisel bakım odası’
  • Türkiye’nin en kalabalık ilkokulunda öğretmenlere ‘Kişisel bakım odası’
  • Türkiye’nin en kalabalık ilkokulunda öğretmenlere ‘Kişisel bakım odası’
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Avcılar’da yoğun göç alan Yeşilkent Mahallesi’ndeki tek ilkokul konumundaki Leyla Bayram İlkokulu’nda sabahçı öğrencilerin çıkış, öğlencilerin ise derse giriş saatlerinde bazı velilerin de gelmesi ile büyük bir kalabalık oluşuyor.

Bölgedeki öğrenci yükünün hafifletilmesi amacıyla yapımına başlanan ilkokulun önümüzdeki eğitim yılına yetiştirilmesine çalışılırken, Leyla Bayram İlkokulu Müdürü İsmail Akçay, 147 öğretmenin rahat ortamda eğitim hizmeti vermeleri için çaba harcadıklarını söyledi.

Okul Müdürü Akçay, erkek ve kadın öğretmenlerin sabah erken saatte okula gelmeleri, akşam eğitimin sonunda eş-dost ziyaretlerine gidebileceklerini göz önüne alarak, iki ayrı ‘Kişisel bakım odası’ oluşturdu.

Özellikle kadın öğretmenlerin kullandığı odaya kişisel bakım malzemeleri yerleştirildi.

Öğretmenlerden Meriç Harmandal, ilkokuldaki kişisel bakım odasının Türkiye’de ilk olduğuna inandığını belirterek, “Burası Türkiye’nin en kalabalık ilkokulu. öğrenci mevcudumuz 5 bin. Müdürümüz öğretmenlerimizin rahatlığı için bu odayı hazırlamış. Kendisine çok teşekkür ediyorum” dedi.

Okul Müdürü Mustafa İsmail Akçay, DHA muhabirine yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“O mutluluk halkalar halinde tüm okula dağılıyor. Öğretmenlerimiz uzun süre okulda kalıyorlar.

Bu süre içerisinde böyle bir kişisel bakım odası ile ihtiyaçlarını karşılayabileceklerini düşündük. Gün içerisinde ihtiyaçlarını karşılayabileceği tek kullanımlık malzemeler getirdik.

Öğretmenlerimiz rahat huzurlu keyifli görev yapmalarını istedik.

Öğretmenlerimiz için yaşamsal bir alan oluşturduk.

Onların mutlu olduğunu görmek bizi mutlu ediyor. Öğretmenlerimizin burayı aktif olarak kullandığını görmek sevindirici.

Bağışçılarımız sayesinde okul bütçesinden tek kuruş harcamadan bu odayı hazırladık. Öğretmenlerin mutluluğunu görünce biz de mutlu oluyoruz.”

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