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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
29.09.2019 - 09:46, Son Güncelleme:

İşte İstanbul’un deprem araştırması! Dikkat çeken sonuçlar var...

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İşte İstanbul’un deprem araştırması! Dikkat çeken sonuçlar var...

İSTANBUL’DA yapılan deprem araştırması, insanların yüzde 83’ünün yaşanan 5.8’lik depremin ardından daha büyük ve yıkıcı bir deprem olacağını beklediğini ortaya çıkardı.

Araştırma şirketi Areda Survey tarafından yapılan İstanbul Deprem Araştırması’na bin 603 kişi katıldı. 26 Eylül de yaşanan 5,8’lik depremi hisseden kişi sayısının yüzde 89 olduğu araştırmada daha önce şiddetli bir deprem yaşayanların sayısı yüzde 76 olarak belirlendi. Olası bir deprem için yeterli önlemlerin alındığını düşünenlerin sayısı yüzde 8 iken, olası depreme kendilerinin yeterli önlem aldığını düşünen insan sayısının ise yüzde 21,5.

İNSANLAR EVLERİNİN GÜVENLİ OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYOR

Araştırma kapsamında insanların oturdukları evlere güveninin Ağustos ayına göre azaldığı ortaya çıktı.

Ağustos ayında, oturdukları eve güvenenlerin sayısı yüzde 34,9, kısmen güvenenlerin sayısı yüzde 42, iken; Eylül ayında ise güvenenlerin sayısı yüzde 27,1, kısmen güvenenlerin sayısı ise yüzde 49,7 oldu.

EV ALIRKEN DEPREME DAYANIKLILIĞINA BAKILMIYOR

Bugüne kadar depreme dayanıklılıkla ilgili binalarının kontrol edilip edilmediği sorusunu yüzde 43, hayır olarak cevaplarken, yüzde 26,8 bu soruya evet yanıtını verdi.

Evi alır ya da kiralarken depreme dayanıklı olup olmadığını araştıranların sayısı yüzde 37,3 iken, araştırmayanların sayısı ise 62,7. Katılımcıların yüzde 41,9’u ise olası bir depremde evlerinin yıkılacağını düşünüyor.

YÜZDE 77’DE DEPREM ANINDA NE YAPACAĞINI BİLMİYOR

Araştırma sonuçlarına göre katılımcıların yüzde 77,4’ünün deprem anından ne yapacağını bilmediği ortaya çıktı.  Acil toplanma alanlarının yerini bilenlerin sayısı yüzde 49,4 iken, bilmeyenlerin sayısı ise yüzde 50,6 olarak belirlendi.

İNSANLAR EN ÇOK AFAD’A GÜVENİYOR

Araştırmadaki ‘Muhtemel bir depremde hangisinin size ilk olarak yardım edeceğini düşünüyorsunuz?’ sorusuna verilen cevaplar da insanların en çok AFAD’a güvendiğini ortaya koydu.

Araştırmaya göre, Eylül ayında AFAD’a güvenenlerin sayısı yüzde 50,6, belediyelere güvenenlerin sayısı yüzde 19,7, Sivil Toplum Kuruluşlarının yardım edeceğini düşünenlerin sayısı yüzde 17 olarak belirlendi.

YÜZDE 47, GSM OPERATÖRÜNÜ DEĞİŞTİRMEYİ DÜŞÜNÜYOR

Araştırma kapsamında Deprem sonrası GSM operatörlerinde yaşanan iletişim kopukluğu sorununu katılımcıların yüzde 88,5’i operatörlerin alt yapı yetersizliği olarak değerlendirdi. Şebeke sorunu sonrasında GSM operatörünü değiştirmeyi düşünenlerin sayısı ise yüzde 47 oldu.

DEPREM UZMANLARINA GÜVENİLİYOR

Katılımcıların yüzde 50,3’ünün televizyonda ve sosyal medyada görüş bildiren deprem uzmanlarına güvendiği ortaya çıkarken, deprem sonrası en çok kullanılan haber kaynakları ise yüzde 39,4 ile televizyon, yüzde 30 ile sosyal medya, yüzde 26,4 ile internet haber ve yüzde 4 ile yakın çevre oldu.

DEPREM ESNASINDA AKLA İLK GELEN ÇOCUKLAR OLDU

Araştırmaya katılanların yüzde 55,3’ü ‘deprem esnasında aklınıza ilk ne geldi?’ sorusunu çocuklarım olarak yanıtladı. Katılımcıların yüzde 23,1’i bu soruya anne-baba-kardeş derken, yüzde 16,7’si eşim, yüzde 3,6’sı evim, yüzde 1,1’i sevgilim, yüzde 0,2’si ise komşum cevabını verdi.

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