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    İşte İstanbul'da etkili olan yoğun sisin nedeni! Yarına dikkat...

    Volkan ŞAHİN / vsahin@hurriyet.com.tr
    11.03.2018 - 15:28 | Son Güncelleme:

    İstanbullulara iki gündür zor anlar yaşatan yoğun sisli ve puslu havanın, 'adveksiyon sisi' olarak adlandırılan meteorolojik olaydan kaynaklandığı belirtildi. Soğuk yer yüzeyinin üzerine gelen sıcak ve nemli hava kütlesiyle oluşan 'adveksiyon sisi'nin, yarın da özellikle sabah saatlerinde İstanbul'da etkili olarak ulaşımda aksamalara yol açması bekleniyor.

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    • İstanbulda sis etkili oluyor
    • İstanbulda sis etkili oluyor
    • İstanbulda sis etkili oluyor
    • İstanbulda sis etkili oluyor

    İstanbul’da hafta sonunda etkili olan ve özellikle deniz trafiğini olumsuz etkileyen yoğun sisin, pazartesi günü de devam etmesi bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, özellikle sabah saatlerinde etkili olması beklenen sis nedeniyle, trafikte aksamalar ve deniz seferlerinde iptaller yaşanabileceği belirtiliyor.

    İşte İstanbulda etkili olan yoğun sisin nedeni Yarına dikkat...

    İŞTE SİSİN SEBEBİ

    Peki İstanbul’da birkaç gündür hava sıcaklıklarında yaşanan artışla birlikte görülen sisin sebebi ne? Adveksiyon sisi olarak adlandırılan bu meteorolojik olay, soğuk yer yüzeyinin üzerine gelen sıcak ve nemli hava kütlesiyle oluşuyor. Sıcak ve nemli bir hava kütlesi, deniz gibi mevcut havaya göre daha soğuk bir yüzey üzerinden geçerken soğumaya uğruyor. Bu sıcak ve nemli kütle soğumaya uğrarken, alt katları üst katlarına oranla daha çabuk ve fazla soğuyor. Böylece bu hava kütlesinin en alt katlarında, yani yer yüzüne en yakın yerlerinde sis oluşumu başlıyor.

    İşte İstanbulda etkili olan yoğun sisin nedeni Yarına dikkat...

    YENİ HAFTADA HAVA NASIL OLACAK

    İstanbul’un baharı selamladığı şu günlerde, soğuk kalan deniz üzerinden sıcak havanın geçmesiyle  meydana gelen yoğun sisin, etkisini salı gününe kadar sürdürmesi bekleniyor. Salı gününden itibaren ise İstanbul'un yeni bir yağışlı hava dalgasının etkisi altına gireceği tahmin ediliyor.

    İşte İstanbulda etkili olan yoğun sisin nedeni Yarına dikkat...

     

    Etiketler: istanbul , sis , Meteoroloji , hava durumu , gündem
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