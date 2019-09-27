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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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27.09.2019 - 08:54, Son Güncelleme:

İşte, 'hayır cumalar' etiketiyle paylaşılan cuma mesajlarından derlemeler

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İşte, 'hayır cumalar' etiketiyle paylaşılan cuma mesajlarından derlemeler

Cuma mesajlarına ilgi gece saatlerinden bu yana devam ediyor. Mübarek Cuma günlerinin bir klasiği haline gelen cuma mesajlarını sevdikleriyle paylaşmak isteyen vatandaşlar, en güzel ve en farklı Cuma mesajlarını inceliyor. Cuma mesajları sosyal medyanın da ana gündem konularından biri. Sizler de bu mesajlardan birini seçerek sevdiklerinize iletebilirsiniz. İşte, hayırlı cumalar etiketiyle paylaşılan Cuma mesajlarından bazıları

Her hafta cuma günü olduğu gibi bu hafta da en çok araştırılan ve paylaşılan başlıklardan biri de cuma mesajları oldu. Cuma mesajlarını WhatsApp ve mesaj yoluyla paylaşan vatandaşların bir diğer kullandığı mecra da Twitter gibi sosyal medya platformları. Başta 'hayırlı cumalar' etiketi olmak üzere farklı etiketlerle cuma mesajını paylaşan kullanıcılar, bu etiketler sayesinde resimli cuma mesajlarına da tek bir tıkla görüntüleyip kaydedebiliyor. Sizler de cuma mesajlarından birini seçerek sevdiklerine iletebilirsiniz. İşte, en güzel, farklı, resimli cuma mesajlarından derlemeler

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILAN CUMA MESAJLARI

"Yeni günde gönlünüz huzur bulsun, kalbinizdeki tüm güzellikler hayatınıza yansısın…
Mutlu günler, #HayırlıCumalar"

"Allah’ın bahşettiği En Güzel Aksesuardır Vicdan. Takın onu yüreğinize.. #hayirlicumalar Selam ve Dua İle"

"Melekler daima duacınız olsun. Yüreğiniz ferah, ilhamınız bol olsun. Sevgili peygamberimiz, şefaatçimiz olsun. Cumamız mübarek olsun."

"O, gökleri ve yeri örneksiz yaratandır. Bir işe hükmetti mi ona sadece "ol" der, o da hemen oluverir. Bakara Sûresi, 117"#HayırlıCumalar"

"Ya Rab! Evlerimizi aşsız, kalplerimizi aşksız, dillerimizi duasız bırakma Fakirlere yadım et, zalimlere fırsat verme. Hayırlı Cumalar."

"Ne güzel yerlerde saklanıyor bazı şeyler...
Aklında
Duanda
Sabrında...
Cuması aşk olanın aşkı baki olsun
#HayırlıCumalar"

"Allah'ım;
Kötü yaşamdan, kötü ölümden ve kötü akıbetten Sana sığınırız..Sen her türlü felaketinden koru Rabbim...
Günaydın Hayırlı Cumalar."

"Rabbim sen kalbi kırıkların sığınağı, yolda kalmışların yoldaşı, sen yalnızlığıma arkadaş olan ve tüm gönüllerin dert ortağısın. beni benden uzağa at, senden uzağa atma. cumanız mübarek olsun."

Allah’ım! Dillere destan, yüreklere ferahlık olan merhametin ile günahlarımızı affeyle. Amin tüm Müslümanların cuması mübarek olsun. Hayırlı, bereketli, huzurlu ve sağlık dolu günler dilerim.

"Bir yerde, diyordu ki; "bırakın bazı insanlarla aranızda su sızsın, belki de çiçekleriniz böyle yeşerecek." Hayırlı cumalar"

"Başlayan yeni günde; geçmişin bugünle, umudun gerçekle, üzüntünün neşeyle, öfkenin sevgiyle barıştığı mutlu anlarınız olsun.
Gününüz aydın olsun .."

"Cuması Aşk olanın, Aşk'ı bâki olsun.. #HayırlıCumalar

"Her şeyin en güzeli ,"
Güzele talip olanın olsun .
Ben her şeyin hayırlı olanına talibim
Hakkımızda hep hayırlı olanını ver RABBİM ..."

"Kalbimizin içini bir sen bilirsin Rabbim..
Ahenkle indirdiğin rahmetin,
Teslimiyetin hürmetine,
Yüreğimizdeki duâlarımızı kabul eyle.."

Cuma mesajları her hafta olduğu gibi bu haftanın da en çok konuşulan ve araştırılan konularından biri oldu. Sabrı bırakmayın,
Çünkü hâyır ve selâmet ondadır..
#HayırlıCumalar

"Unutma...Şükür nimeti çoğaltır, şikayet ise dertleri... haftanın son iş gününden, güzel insanlara ...Hayırlı cumalar"

"Nasibimize hep iyilikler,
güzellikler, bolluk, bereket,
sevgi ve huzur düşsün..."

"Gönlünüzden geçen her güzel şeyin
Hayalden çıkıp gerçeğe dönüşmesi dileğiyle. Herkese Hayırlı Cumalar ve Mutlu Sabahlar."

"Kalpler imanla, gönüller huzurla dolsun. saadetler hepimizin olsun. ne kurulan bağlar bozulsun, nede dostlar unutulsun.Cumanız mübarek olsun."

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