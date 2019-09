İşte, 'hayır cumalar' etiketiyle paylaşılan cuma mesajlarından derlemeler

Her hafta cuma günü olduğu gibi bu hafta da en çok araştırılan ve paylaşılan başlıklardan biri de cuma mesajları oldu. Cuma mesajlarını WhatsApp ve mesaj yoluyla paylaşan vatandaşların bir diğer kullandığı mecra da Twitter gibi sosyal medya platformları. Başta 'hayırlı cumalar' etiketi olmak üzere farklı etiketlerle cuma mesajını paylaşan kullanıcılar, bu etiketler sayesinde resimli cuma mesajlarına da tek bir tıkla görüntüleyip kaydedebiliyor. Sizler de cuma mesajlarından birini seçerek sevdiklerine iletebilirsiniz. İşte, en güzel, farklı, resimli cuma mesajlarından derlemeler

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILAN CUMA MESAJLARI

"Yeni günde gönlünüz huzur bulsun, kalbinizdeki tüm güzellikler hayatınıza yansısın…

Mutlu günler, #HayırlıCumalar"

"Allah’ın bahşettiği En Güzel Aksesuardır Vicdan. Takın onu yüreğinize.. #hayirlicumalar Selam ve Dua İle"

"Melekler daima duacınız olsun. Yüreğiniz ferah, ilhamınız bol olsun. Sevgili peygamberimiz, şefaatçimiz olsun. Cumamız mübarek olsun."



"O, gökleri ve yeri örneksiz yaratandır. Bir işe hükmetti mi ona sadece "ol" der, o da hemen oluverir. Bakara Sûresi, 117"#HayırlıCumalar"

"Ya Rab! Evlerimizi aşsız, kalplerimizi aşksız, dillerimizi duasız bırakma Fakirlere yadım et, zalimlere fırsat verme. Hayırlı Cumalar."

"Ne güzel yerlerde saklanıyor bazı şeyler...

Aklında

Duanda

Sabrında...

Cuması aşk olanın aşkı baki olsun

#HayırlıCumalar"

"Allah'ım;

Kötü yaşamdan, kötü ölümden ve kötü akıbetten Sana sığınırız..Sen her türlü felaketinden koru Rabbim...

Günaydın Hayırlı Cumalar."

"Rabbim sen kalbi kırıkların sığınağı, yolda kalmışların yoldaşı, sen yalnızlığıma arkadaş olan ve tüm gönüllerin dert ortağısın. beni benden uzağa at, senden uzağa atma. cumanız mübarek olsun."

Allah’ım! Dillere destan, yüreklere ferahlık olan merhametin ile günahlarımızı affeyle. Amin tüm Müslümanların cuması mübarek olsun. Hayırlı, bereketli, huzurlu ve sağlık dolu günler dilerim.



"Bir yerde, diyordu ki; "bırakın bazı insanlarla aranızda su sızsın, belki de çiçekleriniz böyle yeşerecek." Hayırlı cumalar"

"Başlayan yeni günde; geçmişin bugünle, umudun gerçekle, üzüntünün neşeyle, öfkenin sevgiyle barıştığı mutlu anlarınız olsun.

Gününüz aydın olsun .."

"Cuması Aşk olanın, Aşk'ı bâki olsun.. #HayırlıCumalar

"Her şeyin en güzeli ,"

Güzele talip olanın olsun .

Ben her şeyin hayırlı olanına talibim

Hakkımızda hep hayırlı olanını ver RABBİM ..."



"Kalbimizin içini bir sen bilirsin Rabbim..

Ahenkle indirdiğin rahmetin,

Teslimiyetin hürmetine,

Yüreğimizdeki duâlarımızı kabul eyle.."



Cuma mesajları her hafta olduğu gibi bu haftanın da en çok konuşulan ve araştırılan konularından biri oldu. Sabrı bırakmayın,

Çünkü hâyır ve selâmet ondadır..

#HayırlıCumalar



"Unutma...Şükür nimeti çoğaltır, şikayet ise dertleri... haftanın son iş gününden, güzel insanlara ...Hayırlı cumalar"



"Nasibimize hep iyilikler,

güzellikler, bolluk, bereket,

sevgi ve huzur düşsün..."



"Gönlünüzden geçen her güzel şeyin

Hayalden çıkıp gerçeğe dönüşmesi dileğiyle. Herkese Hayırlı Cumalar ve Mutlu Sabahlar."

"Kalpler imanla, gönüller huzurla dolsun. saadetler hepimizin olsun. ne kurulan bağlar bozulsun, nede dostlar unutulsun.Cumanız mübarek olsun."