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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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13.05.2019 - 10:10, Son Güncelleme:

İşte FETÖ’nün firar imamı

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İşte FETÖ’nün firar imamı

FETÖ’cü kadroların tüm firar işlerini Yunanistan’dan organize eden örgüt imamı Yalçın Esmek, Atina’da Alman plakalı aracında görüntülendi.

Sabah Gazetesi'nden Abdurrahman Şimşek'in haberine göre, örgüt kadrosunun firarını organize eden bir numaralı isim, FETÖ'nün Yunanistan İmamı Yalçın Esmek, Atina'da Alman plakalı aracının içinde görüntülendi. Esmek bir Hollanda vatandaşı, ama aynı zamanda Yunanistan tarafından 18 Ocak 2018'de verilmiş IWCB84591 kimlik numarasına sahip. Bekâr olan ve Atina'da yalnız yaşayan Esmek'in adresindeki ikametgâhının kapı zilinde Yalçın Esmek'in kısaltması olan 'YES' yazıyor.

GIDA ŞİRKETİ VE DEPOSU VAR

Yalçın Esmek'in ofisi 'Papadiamantopoulou 92 Zografou' adresinde. Burada bir depo bulunuyor. Esmek, 'Frinis 51 Pangrati Atina PK 11633' adresinde 'Mora Trade' adlı bir şirket kurmuş. Gıda ürünleri satan bu şirketin tabelasında Moral yazıyor. Tabelada ayrıca Food Export (İngilizce Gıda İhracat) ve Emporio Trofimon (Yunanca Gıda Ticaret) yazıları bulunuyor. Şirketin www.moratrade.eu adresinde bir web sitesi de var. Bu sitede bal, zeytin, zeytin yağı, kuru gıda ve marmelat gibi ürünler 'Türkçe' olarak tanıtılıyor. Esmek, Atina'da Yunan diplomatların ve gizli servis yetkililerinin çocuklarının okuduğu Fransız okulu Lycée Franco-Hellénique Eugène Delacroix'un hemen karşısındaki bir apartmanda oturuyor.

Burayı tercih etmesinin nedeni üst düzey güvenlik şartlarından yararlanmak istemesi. Gittiği ülkelerde Türk ishibaratı tarafından takip edilme endişesi taşıyan Esmek, sürekli etrafı kol açan ediyor ve örgütün fiziki takipten kaçış eğitimi prensiplerini uyguluyor. Esmek, ruten olarak evden sabah 09:00 sıralarında çıkıyor ve akşamları 20:30-21:00 civarı evine dönüyor.

İşte FETÖ’nün firar imamı

Esmek örgütsel toplantıları ve faaliyetlerini ofisinde gerçekleştiriyor. Almanya, Hollanda, Belçika ve Fransa gibi ülkelere Alman plakalı aracıyla rahatça giderek örgütün mahrem imamları ve üyeleriyle de buluşuyor.

Avrupa ülkelerinde mahrem imamlar başta olmak üzere kaçak FETÖ'cülerin ikamet ve mali meselelerini çözüyor. Esmek 2011-2012 yıllarında örgütün Slovakya imamlığını yürüttü. Açık kaynaklarda Esmek'in Slovakya'daki eğitim ve iş faaliyetleri yer alıyor. 28 Kasım 2011'de Esmek, Slovakya'da Türk-Slovak İşadamları Derneği'nin açılış törenini düzenlemiş. 27 Mayıs 2012'de Bratislava'da düzenlenen Türk- Slovak Günü programının organizatörü olarak Yalçın Esmek'in adı geçiyor.

İşte FETÖ’nün firar imamı
FETÖ üyeleri Yunanistan'da 'İltica Merkezleri' adı verilen kamplarda kalıyor. Yalnız bu kamplar, örneğin Suriye İç Savaşı'ndan kaçan mültecilerin kaldığı kamplar gibi değil. İltica Merkezleri yaklaşık beş yüz insanın yaşadığı kurumsal binaların bulunduğu yerlerde. FETÖ'cüler burada konfor içinde yaşıyor. Ya bulundukları ülkeye iltica ediyorlar ya da örgütün gidecekleri bir sonraki ülkeye seyahat için yaptığı hazırlıkların tamamlanmasını bekliyorlar. Türkiye'den Yunanistan'a geçişler Meriç Nehri üzerinden yapılıyor.

Firarlar, kuzeyden güneye doğru Kastanides-Orestiada (Kumruçiftliği)- Dimetoka-Soufli (Sofulu) sınır hattından Yunanistan'a intikal şeklinde gerçekleşiyor. Sınırı geçtikten sonra yakalanamayan veya iltica amacıyla yerel resmi birimlere müracaat etmeyen FETÖ mensuplarının ise genelde izlediği güzergâh şu: Meriç Nehri'nden geçtikten sonra Kumçiftliği, Dimetoka veya Sofulu bölgelerinden Büyük Derbent (Mega Derio) mücavirinden Kozlukebir (Arriana) ve Şapçı (Sappes) istikametleri. Sınır bölgesinde yakalanamayan/kendiliğinden yerel makamlara siyasi iltica talebinde bulunmayan FETÖ mensupları, Egnatia Otobanı'na yöneliyor ve otoban üzerinden batıya doğru ilerliyor. Öte yandan 2017'de Frankfurt merkezli Time To Help E.V. isimli yardım derneğinin öncülüğünde Yunanistan'daki kamplarda kalan örgüt mensuplarına yardım TIR'larının gönderildiği de belirlendi.

İşte FETÖ’nün firar imamı

YUNAN KİMLİK NUMARASI VAR

Örgüt kadrolarının firar işlerini FETÖ'nün Yunanistan imamı Yalçın Esmek yürütüyor. Atina'da oturan, Almanya plakalı araç kullanan Esmek, Hollanda vatandaşı. Yunanistan'dan da kimlik numarası var.

8 HAİNİN İŞLERİNİ YÜRÜTÜYOR

Yalçın Esmek, darbe girişiminin ardından Yunanistan'a kaçan sekiz darbeci FETÖ'cünün, iltica başta olmak üzere bu ülkedeki tüm işlemlerini yürüten kozmik isim. Yunan Real News Gazetesi'ne göre sekiz askerden dördünün iltica işlemleri tamamlandı. Diğer dördü ise yakında iltica 'hakkı' kazanacak. Yunanistan Yüksek Mahkemesi darbeci sekiz askerin Türkiye'ye iadesini üç kez reddetmiş, 8 FETÖ'cüyü bir kışlada korumaya almıştı. Yalçın Esmek, örgüt kaçak elemanlarının Yunanistan ve giderek Avrupa'daki finansman, barınma ve gıda işlerini organize eden isim. İltica başvurusu yapan üst düzey FETÖ'cülerle ilgili Yunanlı siyasiler nezdinde lobi faaliyetleri yürüten de o. Edinilen bilgilere göre Esmek, bugüne dek 8 bin FETÖ üyesinin Yunanistan'a geçişini ve oradan da Avrupa ülkelerine dağıtımını sağladı.

ÖRGÜTÜN KAÇIŞ GENELGESİ

FETÖ'nün Yunanistan üzerinden Avrupa'ya kaçış için 'Kontrol Formu' adı verilen bir talimname hazırlamış. Genelge gibi hazırlanmış bu talimnamede Meriç Nehri üzerinden gerçekleştirilen yurtdışına kaçışlar esnasında örgüt üyelerinin neler yapması gerektiği bütün ayrıntılarıyla anlatılıyor. Öyle ki örgüt yönetimi; bebeklere içirecekleri ilaçlardan, kadınların giyeceği kıyafetlere, hatta tırnak bakımına kadar her ayrıntıyı talimat haline getirmiş. Otuz altı maddelik genelgenin 27. maddesinde bebekleri uyutmak için kullanılan yatıştırıcı ilaç Atarax şurubunun örgüt üyelerinin yanında olması talimatı da yer alıyor.

DUMANLI'NIN DA KAÇIŞ YERİYDİ

FETÖ'nün baş kalemşörlerinden Ekrem Dumanlı, CHP eski lideri Deniz Baykal'a yönelik kumpasın mimarlarından Cevheri Güven (Selanik'te ikamet ediyor), ByLock'çu kripto kalemşör Nur Ener ve yabancı basına ülkemiz aleyhine demeçler veren Tuba Güven (Bu kişi de Selanik'te oturuyor) gibi FETÖ'cüler Yunanistan üzerinden yurtdışına firar etti.

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