İşte Erdoğan'ın bahsettiği kadın... 'Sen bu asrın Nene Hatun'usun'

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, "Sadece Afrin'de bugün itibarıyla 4 bin 464 terörist etkisiz hale getirildi. Bunun yanında, Kuzey Irak'ta 403 terörist etkisiz hale getirildi." dedi. Erdoğan, "Benim gözümde 26. Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi, I. Meclis'ten sonraki ikinci kurucu meclistir." ifadelerini kullandı.

ERKEN SEÇİM

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Erken seçim fısıltısı adeta tüpten çıkan macun gibidir. Bir daha eski duruma döndürülemez... Erken seçim çağrısı, Cumhur İttifakı'nda birlikte olduğumuz partiden geldiği için artık bu konuda bir karar verme mecburiyetiyle karşı karşıya kaldık." diye konuştu.

Erdoğan, "Bu güzel iklimi seçim tarihine kadar daha da tahkim ederek sürdürürsek Allah'ın izniyle 24 Haziran'dan zaferle çıkmamamız için bir sebep göremiyorum." dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

Benim gözümde 26. Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi, I. Meclis'ten sonraki ikinci kurucu meclistir.

Gelen kamuoyu araştırmalarımız hamdolsun iyi. Ancak araziyi de iyi tahkih etmemiz lazım.

Yenilenen teşkilatlarımız için bu seçim, kendilerini ispat edecekleri, gösterecekleri bir seçim olacaktır.

Salı gününden itibaren tüm milletvekillerimiz ve milletvekili adaylarımız sahaya inecek ve gece gündüz çalışmaya başlayacak.

Partilerde yapılan görevler bir bayrak yarışıdır. Bu süreçte aramıza yeni arkadaşlarımız da katılacaktır.

İngiltere temaslarım sırasında gördüm ki, herkesi gözü 24 Haziran seçim sonuçlarında. Hâlâ 'Türkiye'de ne olur?' derdindeler.

"ONU ARADIM, 'SEN BU ASRIN NENE HATUNUSUN' DEDİM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İngiltere'de PKK'lı teröristlerden birinin Türk bayrağını almaya çalışmasına rağmen teslim etmeyen kadını aradığını söyledi."

Erdoğan, "Bugün kendisini telefonla aradım, tebrik ettim. 'Bu asrın Nene Hatunusun, Şerife Bacısısın.' İşte bu PKK'lılar dedikleriniz benim o Şerife Bacıma, Nene Hatunuma bakın söz geçiremiyor. O ahlaksız, bir bayana o şekilde saldırdığı halde bayrağı ona teslim etmiyor. Olay bu kadar açık, net." ifadelerini kullandı.

Ayrıntılar geliyor...