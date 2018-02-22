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    İşte Emniyet personelinin yeni üniforması

    AA
    22.02.2018 - 00:17 | Son Güncelleme:

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni tasarlanan üniformalarını giyen polis ve bekçileri kabul etti.

    Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşen kabulde Erdoğan, emniyet teşkilatının farklı birimlerinde görev yapan ve yeni tasarım üniformalarını giyen polis ile bekçilerle bir araya geldi.
    Kabulde Başbakan Binali Yıldırım, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok da yer aldı.

    YENİ TASARIM KIYAFETLER

    Yeşil renkli üniformadan 1994 yılında mevcut lacivert renkli üniformaya geçen emniyet teşkilatı, teknolojik gelişmeler, iklim koşulları ile görev şartlarını da dikkate alarak polis ve çarşı, mahalle bekçileri üniformalarını yeniden tasarladı.

    Bu doğrultuda kravat, ütülü pantolon, gömlek ve iskarpin ayakkabı kullanımından vazgeçilerek daha rahat, hareket kısıtlaması yapmayan yeni tasarım kıyafetler kullanılmaya başlandı.

    Etiketler: emniyet , üniforma , yeni , son dakika
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